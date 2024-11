El mundo del fútbol lamenta y critica no haber suspensión de la jornada

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El mundo del fútbol español, en las voces de los entrenadores y varios de sus jugadores, lamentó y criticó este fin de semana que no se suspendiera la jornada de Liga en Primera y Segunda División como señal de duelo y respeto por las víctimas provocadas por la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) en varias regiones de España y especialmente en la provincia de Valencia.

El técnico del Getafe, José Bordalás, natural de la Comunitat, se mostró su descontento por tener que disputar partidos como el que le espera este lunes en Vigo cuando una parte del territorio está sufriendo las consecuencias del temporal.

“Están siendo días difíciles. Pasan las jornadas y seguimos en shock. Vemos imágenes, testimonios de todo tipo y da miedo. No debería haberse jugado la jornada. Se debería haber suspendido”, reflexionó el alicantino, para el que “no tiene sentido” jugar mientras se está viviendo “la catástrofe más grande de las últimas décadas”.

Especialmente duro se mostró Eder Sarabia, técnico del Elche, el único equipo de la Comunitat Valenciana que ha competido esta jornada al ejercer como visitante, restó importancia al triunfo en Eibar (0-2) para asegurar que la jornada “no tenía que haberse disputado”.

“Nos dedicamos a una profesión que ayuda a generar ilusión y a abstraer a la gente de su realidad y de sus problemas, pero también somos personas”, explicó el preparador vasco.

“Y encima, nosotros somos de la Comunidad, que lo que te pide el cuerpo es estar ahí, alentar. Me parece triste que hayamos jugado”, insistió Sarabia, quien criticó a los dirigentes políticos “por no estar a la altura que está demostrando la sociedad”.

“Por suerte, cuando vienen los problemas la sociedad española está a la altura, se solidariza, lo deja todo de lado y se pone al servicio de lo que necesita el compañero y la ciudadanía, pero los políticos no están a la altura”, declaró tras el partido.

“Llevo muchos años sin votar porque no me representan en absoluto. Parece que el objetivo que tienen es estar en la poltrona. El objetivo de los políticos es servir. Levantar el teléfono y ver qué necesita la ciudadanía y el país y no aprovechar el rédito político”, sentenció el vasco.

El preparador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, con múltiples lazos de afinidad con la Comunitat Valenciana, también se mostró crítico con la decisión de disputar la jornada.

“No teníamos que haber jugado este partido con todo lo que está pasando. Nos tenemos que volcar todos en ayudar y los primeros los políticos”, señaló tras el triunfo ante el Mallorca.

Asimismo, el argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró en la previa de su partido que “no tiene ningún sentido" jugar la jornada.

"Lo que está pasando es algo durísimo. Emocionante ver a toda la gente que salió a la calle para ayudar con una pala o con lo que pudiera. Muy emocionante. Eso habla muy bien del país, del pueblo como se dice normalmente”, destacó el preparador.

También se mostró rotundo el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, que no dudó en afirmar que si fuera por él "quizá hubiera suspendido la jornada".

"Lo que ha pasado en Valencia es algo similar a lo que ocurrió hace unos años en Alemania. Les apoyamos, pero suspender la jornada es una decisión de LaLiga", precisó el preparador.

El entrenador del Leganés, Borja Jiménez, calificó que la situación generada por las inundaciones en la Comunidad Valenciana de "inhumana" y admitió que fue "muy difícil" centrarse en el partido ante el Girona (4-3) porque la mente de todo el mundo estaba puesta en “las familias que han tenido pérdidas".

También Javi Calleja, técnico del Oviedo, con pasado en el Villarreal y Levante, mostró su sorpresa por el hecho de que tras la tragedia “no se haya parado el fútbol con la cantidad de muertos y desaparecidos que hay”.

"Todos debemos demostrar unión y que prevalezca lo humano. Hay muchas personas que lo están pasando mal. Que no se pare la liga no tiene sentido", incidió.

Un futbolista como Toni Lato, valenciano y jugador del Mallorca, tampoco ocultó su tristeza y rabia por el hecho de tener que competir bajo estas condiciones anímicas tras la devastación humana y material de parte de su provincia.

“Han sido momentos difíciles a nivel mental sobre todo, he perdido a un compañero, muchos fallecidos, muchas familias que no encuentran a sus seres queridos. Es algo inhumano que estemos hoy aquí. Es difícil para los que estamos fuera no poder estar ayudando a nuestra gente", señaló tras el partido ante Osasuna.

Se han sumado a las críticas jugadoras de los equipos de Valencia y Levante, contrarias a que el balón siga rodando en su competición y la masculina.

“No entiendo por qué no se suspenden todos los partidos, creo que no se es consciente de la gravedad de la situación”, dijo la levantinista Anna Torrodà en su cuenta de X, a lo que respondió la valencianista Asun Martínez: “muy de acuerdo, me parece una locura que no se haya suspendido todo”.

Por su parte, la capitana del Valencia, Marta Carro, calificó de "auténtica locura” que no se suspendan todos los partidos tanto de la Liga F como de LaLiga.

“Los que estáis fuera de Valencia no podéis llegar ni a imaginaros lo que está siendo esta catástrofe. Y lo que queda por descubrir. No sois conscientes de lo que hay”, reiteró la centrocampista. EFE