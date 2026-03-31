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El Consejo de Ministros aprueba este martes el indulto a 'Las seis de La Suiza'

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Madrid, 31 mar (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a 'Las seis de La Suiza', sindicalistas de la CNT (cinco mujeres y un hombre) que fueron condenados a tres años y medio de prisión por coacciones al defender a una compañera en un caso de acoso laboral.

El indulto se acordará a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que defiende "la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia".

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

De acuerdo a la sentencia, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la trabajadora dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia", que incluyó denuncias de acoso laboral y concentraciones frente al local hasta que este cerró.

El encarcelamiento del grupo de sindicalistas llegó después de que el Tribunal Supremo ratificara las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó en junio del pasado año la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena y dictó en julio una orden de detención e ingreso en prisión para 'Las seis de La Suiza', que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario. EFE

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