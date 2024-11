Investigan la muerte de un joven sin signos de violencia tras una discusión en Valladolid

(Actualiza la NA6043 con más datos)

Valladolid, 2 nov (EFE).- Un joven de unos 20 años ha fallecido esta madrugada tras una pelea o una discusión en la localidad vallisoletana de Zaratán, una muerte cuyas causas investiga la Guardia Civil ya que el chico no presentaba signos de violencia.

Fuentes de la Guardia Civil de Valladolid han explicado a EFE que hasta que no se le haga la autopsia no se sabrá la causa de la muerte del joven, que de momento no está clara, "al no presentar signos de violencia".

Tampoco está claro si el deceso se produjo en el transcurso de una pelea o fue una discusión, según las mismas fuentes.

En torno a las 2.43 horas, la propia Guardia Civil requirió al servicio autonómico de Emergencias 112 asistencia para una persona herida e inconsciente "en una pelea en la carretera de La Mota", en la zona de las Peñas de Zaratán.

La sanidad regional envió una UVI móvil y personal del centro de salud de Zaratán, que confirmaron el fallecimiento del joven, sin que por el momento se conozcan más detalles de lo sucedido.

El Ayuntamiento de Zaratán ha lamentado en un comunicado profundamente el fallecimiento del joven y se ha sumado a las condolencias de familiares y amigos por el trágico suceso.

El Ayuntamiento ha explicado que están en "contacto directo con la Subdelegación del gobierno y el puesto de mando de la Guardia Civil del municipio con el objetivo de poder esclarecer los hechos del deceso, ya que existen distintas hipótesis que deberán ser esclarecidas con la autopsia del cadáver".EFE