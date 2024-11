L'Alcúdia dispone de comida y agua donada y coordina la ayuda de más de mil personas

L'Alcúdia (Valencia), 1 nov (EFE).- El pueblo de L'Alcúdia (Valencia), en la comarca de la Ribera Alta, dispone de alimentos, agua y productos de higiene donados por particulares, asociaciones, empresas y otros ayuntamientos y coordina la ayuda de más de mil personas entre trabajadores municipales, brigadas o bomberos.

Desde ayer jueves el Ayuntamiento coordina la llegada de "camiones y camiones" de comida, bebidas, agua embotellada, leche, artículos de limpieza y productos de higiene femenina, entre muchos otros, que recepciona en el almacén municipal situado en un polígono y reparte entre los vecinos y entre los voluntarios.

El alcalde de L'Alcúdia, Andreu Salom, destaca, en declaraciones a EFE, "la grandísima respuesta" por parte de todo el mundo como "un ejemplo de solidaridad" de particulares, asociaciones, empresas, supermercados, ayuntamientos de la comarca y de otras comarcas, y que les permite tener cubiertas las necesidades básicas tras la dana.

Además, en el municipio trabaja un destacamento de la UME, policías locales cedidos por otros ayuntamientos para vigilar y evitar saqueos, y maquinaria: excavadoras, camiones, cubas, tractores, tractores con depósito para limpieza y baldeo, una cantidad "innumerable" de recursos humanos y materiales.

"Hoy es el tercer día después del día después, y seguimos con un sentimiento de desolación e impotencia porque muchas familias lo han perdido todo, y no solo me refiero a muebles y enseres si no a todos sus recuerdos, que eso es muy importante", ha relatado Salom.

En esa población hay dos víctimas mortales contabilizadas, ambos miembros de la misma familia que estaban en el mismo domicilio, y prosigue la búsqueda de un camionero que desapareció el primer día de las inundaciones.

Según señala el alcalde, la UME está especialmente dedicada a retirar una zona de cañas que habían taponado el barranco donde desapareció el conductor para su localización y todo apunta a que en las próximas horas pueda conocerse algún resultado.

Este camionero lleva desaparecido desde el martes, día de la dana, y "muchas horas después" no hay noticias de él.

Los accesos a L'Alcúdia, la CV-50 y la A-7 en dirección norte y sur, están restablecidos al completo y se continúa trabajando en la primera fase de recuperación, la zona residencial, en la que por segundo día la maquinaria está retirando los vehículos arrastrados, sacando cañas y barro, muebles y enseres destrozados que sus dueños han sacado a las calles, y todavía queda el baldeo de calles.

Salom calcula que aun queda algún día, 2-3 mínimo, para que las calles estén limpias y transitables, y entonces se pasará a la fase dos, los polígonos, y la tercera, el término municipal, que está "bastante destrozado" y hay caminos rurales que han desaparecido. EFE