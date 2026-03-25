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Rufián critica a Junts por la vivienda y les acusa de tener empresas inmobiliarias

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Madrid, 25 mar (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado este miércoles a Junts por su postura en las políticas de vivienda y ha acusado a los diputados de esta formación en la Cámara Baja de no proteger los derechos de los ciudadanos en esta materia porque alguno de ellos, ha dicho, tiene "empresas inmobiliarias".

En su turno de palabra durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la guerra en Oriente Medio, Rufián ha cargado contra Junts, a quien ha acusado de "mentir" sobre el decreto de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que, ha apuntado, no habla ni de "expropiación" ni de "topes" ni de "quitar delitos a los okupas".

"Como casi siempre mienten", ha añadido Rufián, quien ha recordado que sin la prórroga de alquileres a familias vulnerables, contra la que Junts, entre otros, votó en su día el Congreso, "tres millones de personas se pueden quedar en la calle" si no se convalida el nuevo decreto.

El diputado republicano ha preguntado a los diputados de Junts para quién trabajan y si no tienen ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler y se vea afectado por tumbar ese decreto.

La respuesta a dichas preguntas la ha dado el propio Rufián: "¿Alguna de sus señorías de Junts tiene alguna empresa inmobiliaria? Sí", ha afirmado.

El republicano ha deseado "años de ostracismo político" a Junts si finalmente votan en contra del decreto de vivienda y les ha augurado que mientras él siga siendo diputado se va a esforzar mucho para que así sea, porque con sus posiciones "hacen un daño terrible" a la ciudadanía española y catalana.

Rufián ha alabado a los ministros de Sumar por plantarse en el Consejo de Ministros para exigir medidas de vivienda y ha dicho a Sánchez que esta situación no es ningún "salseo" sino "un drama" para el Gobierno.

Además ha animado a aquellas personas que tienen un contrato de alquiler vigente entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 a enviar un burofax a sus caseros para informarles de que se acogen a la prórroga aprobada en el decreto que limita al 2 % la actualización anual de las rentas.

"Aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallarlo judicialmente si enviáis este burofax", ha remachado.

Y sobre la materia de la comparecencia de Sánchez, ha reconocido la "visión estratégica" del jefe del Ejecutivo "con un poco de potra" y aunque le ha deseado que le vaya bien en su plan le ha advertido que el 'No a la guerra' no puede ser exclusivamente un "eslogan".

A su juicio, no se puede decir no a la guerra y "seguir comerciando" con Estados Unidos e Israel, por lo que ha exigido "hechos" a Sánchez.

Además, ha acusado al PP de hacer "un ridículo internacional" con su postura en la guerra y a Vox les ha dicho que la palabra "patriota" les va "grande".

Rufián también ha condenado el "bloqueo" a Cuba, que no tiene "ni una gota de petróleo" pero que, a su juicio, está en el punto de mira de Estados Unidos "porque es un símbolo". EFE

(Foto) (vídeo)

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