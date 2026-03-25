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Casi la mitad de las comunidades carece de recursos para realizar el cribado de colon

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Madrid, 25 mar (EFE).- El 46 % de las comunidades autónomas no tiene infraestructura, suministros y personal suficiente para realizar el cribado, diagnóstico y tratamiento de cáncer de colon de manera efectiva, según un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer de la OMS.

El cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España con más de 40.000 nuevos casos detectados en 2024. Nueve de cada 10 personas sobrevivirían a este tumor si se les detectara en fase localizada.

En España, la planificación y realización de los programas de cribado son competencia de las comunidades y ciudades autónomas. Pese a estar implantado en todas ellas, persisten diferencias en la edad máxima cubierta, las formas de invitación y los plazos de realización de las colonoscopias.

El cribado de cáncer de colon, dirigido a personas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), con el objetivo de detectar pequeños sangrados, que pueden deberse a alteraciones benignas, pólipos o a lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada.

El informe preliminar presentado por esas organizaciones ofrece datos de 13 comunidades y de las ciudades autónomas con información validada, aunque han sido un total de 17 las que ya han participado. Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana son las autonomías que todavía pueden participar en este proyecto, explica la Asociación Española Contra el Cáncer en un comunicado.

Destaca la correlación positiva entre el cumplimiento de los criterios esenciales y una mayor tasa de participación en los programas de cribado. Solo dos comunidades cumplen el cien por cien de los criterios evaluados en el proyecto.

El informe destaca el alto nivel de organización de los programas de cribado de cáncer colorrectal en España, aunque expone que el 46 % de las comunidades con información validada no cuentan con infraestructuras, suministros y personal suficientes para prestar esos servicios.

Además, solo el 53,8 % tiene un protocolo que describe la monitorización y evaluación de los indicadores de desempeño, algo que permitiría conocer el grado de consecución de los objetivos o detectar las áreas de mejora, añade.

El 23 % reconoce que no publica informes sobre resultados en los últimos 5 años, para informar a la población y profesionales y realizar una mejora continua.

"Lo que está en juego no es solo un modelo técnico, sino el derecho de todas las personas a beneficiarse, en igualdad de condiciones, de una detección precoz que salva vidas", ha aseverado Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer. EFE

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