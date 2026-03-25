Bianca, la mujer transexual agredida en La Bañeza (León), sufre fractura de mandíbula

Zamora, 25 mar (EFE).- Bianca, la mujer transexual zamorana que fue agredida el pasado fin de semana en La Bañeza (León), supuestamente por un grupo de personas que profirieron insultos tránsfobos, sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión, además de una rotura en el párpado.

Según han informado desde el concurso Miss Trans España, en el que figura como candidata tras haber ganado los concursos de Miss Benavente y Miss Trans Zamora, la fractura de mandíbula, por la que tendrá que ser operada, evidencia la "extrema violencia" que sufrió y pone de relieve "la crudeza de una realidad que sigue afectando a personas trans" en España.

La organización del certamen de belleza le ha trasladado su apoyo tras la "brutal agresión sufrida" por una decena de personas.

La Federación Plataforma trans España ha mostrado su apoyo a Bianca, ha exigido justicia y que los responsables sean identificados y puestos a disposición judicial por un delito grave de lesiones con agravante de odio.

Esa plataforma ha convocado una concentración de apoyo a la víctima que bajo el lema 'Contra el odio y fascismo: unidad, orgullo y furia trans' se celebrará el próximo sábado día 28 a las 18.00 horas en la plaza Pedro Zerolo de Madrid.

Por su parte, el colectivo LGTBIQ+ Kuza de Zamora ha convocado igualmente una concentración de apoyo a Bianca el mismo sábado a las doce mediodía en la plaza de la Constitución de Zamora.

Bianca, según ha relatado la Federación Plataforma Trans, sufrió la agresión el pasado sábado por la noche tras acudir a un pub de La Bañeza, en el que primero fue increpada y recibió insultos homófobos de varias mujeres por ir al baño de chicas y posteriormente, al salir del establecimiento hostelero, fue agredida por un grupo de hombres y mujeres.

La agresión la investiga la Guardia Civil después de que la víctima presentase denuncia en el cuartel de Benavente, tras ser tratada de las lesiones sufridas. EFE

aff/mr/jlg