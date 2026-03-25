Espana agencias

Bianca, la mujer transexual agredida en La Bañeza (León), sufre fractura de mandíbula

Guardar

Zamora, 25 mar (EFE).- Bianca, la mujer transexual zamorana que fue agredida el pasado fin de semana en La Bañeza (León), supuestamente por un grupo de personas que profirieron insultos tránsfobos, sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión, además de una rotura en el párpado.

Según han informado desde el concurso Miss Trans España, en el que figura como candidata tras haber ganado los concursos de Miss Benavente y Miss Trans Zamora, la fractura de mandíbula, por la que tendrá que ser operada, evidencia la "extrema violencia" que sufrió y pone de relieve "la crudeza de una realidad que sigue afectando a personas trans" en España.

La organización del certamen de belleza le ha trasladado su apoyo tras la "brutal agresión sufrida" por una decena de personas.

La Federación Plataforma trans España ha mostrado su apoyo a Bianca, ha exigido justicia y que los responsables sean identificados y puestos a disposición judicial por un delito grave de lesiones con agravante de odio.

Esa plataforma ha convocado una concentración de apoyo a la víctima que bajo el lema 'Contra el odio y fascismo: unidad, orgullo y furia trans' se celebrará el próximo sábado día 28 a las 18.00 horas en la plaza Pedro Zerolo de Madrid.

Por su parte, el colectivo LGTBIQ+ Kuza de Zamora ha convocado igualmente una concentración de apoyo a Bianca el mismo sábado a las doce mediodía en la plaza de la Constitución de Zamora.

Bianca, según ha relatado la Federación Plataforma Trans, sufrió la agresión el pasado sábado por la noche tras acudir a un pub de La Bañeza, en el que primero fue increpada y recibió insultos homófobos de varias mujeres por ir al baño de chicas y posteriormente, al salir del establecimiento hostelero, fue agredida por un grupo de hombres y mujeres.

La agresión la investiga la Guardia Civil después de que la víctima presentase denuncia en el cuartel de Benavente, tras ser tratada de las lesiones sufridas. EFE

aff/mr/jlg

Últimas Noticias

Aplazado el desahucio de un vecino de un bloque de Barcelona ante la presión ciudadana

Infobae

Alta velocidad Madrid-Barcelona cayó en cuarto trimestre, primera vez tras liberalización

Infobae

Rufián critica a Junts por la vivienda y les acusa de tener empresas inmobiliarias

Infobae

Casi la mitad de las comunidades carece de recursos para realizar el cribado de colon

Infobae

Sumar defiende ante Sánchez su presión para mejorar el plan anticrisis y critica la postura de Junts en vivienda

Sumar defiende ante Sánchez su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos años de cárcel para

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

Condenan a un cabo del Ejército de Tierra que se presentó borracho a un servicio de armas: admitió haberse tomado dos cervezas la noche anterior

Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real: el ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra

Sánchez defiende su ‘no a la guerra’ en el Congreso: “Aznar nos arrastró a Irak porque quería que el presidente de EEUU le invitara a un puro”

ECONOMÍA

Si tu contrato de alquiler

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”