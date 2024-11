Foro Nuclear demanda una bajada de impuestos: "Nos están breando en el tema fiscal"

Almaraz (Cáceres), 1 nov (EFECOM).- El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que el sector nuclear español necesita que se amplíen los permisos de explotación de las centrales nucleares, "pero también que bajen los impuestos para seguir funcionando, porque nos están breando en el tema fiscal".

"Lo que no puede ser es que al final se eche por tierra y se diga que no es competitiva una tecnología, cuando no es competitiva porque te cargan de impuestos", ha aseverado.

Araluce ha realizado estas declaraciones durante su visita a la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, una instalación que, si finalmente se mantiene el calendario de cierre, desconectará en noviembre de 2027 la Unidad I y en octubre del siguiente año la Unidad II.

El presidente de Foro Nuclear ha defendido la existencia de una gran corriente a nivel mundial que apuesta por la energía nuclear, "pero a nosotros lo que más nos preocupa es el tema económico, el tema fiscal, porque nos están breando a impuestos aquí".

Araluce ha detallado que en la actualidad los impuestos "varían" entre cada una de las centrales nucleares españolas "porque hay un impuesto autonómico que no lo tiene en todas las comunidades autónomas" donde se ubican estas instalaciones".

"Por ejemplo, Castilla-La Mancha no lo tiene en Trillo; Cofrentes en la Comunidad Valenciana lo tiene mucho más barato; luego está Almaraz que es mucho más cara y las catalanas todavía más caras", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que los impuestos que pagan cada una de las centrales son diferentes, "pero hay una media de 18 euros de impuestos, más 10,3 euros/MWh de la Tasa Enresa que nos la han subido ahora un 30 % con respecto a la tasa que había antes que ya nos la habían subido un 20% con respecto al 2019".

Por todo ello, Ignacio Araluce ha trasladado que al sector le preocupa la "viabilidad económica".

"Necesitamos que se desatasquen los permisos de explotación pero también que bajen los impuestos por generar electricidad para poder seguir funcionando, porque a lo mejor nos dan los permisos y vemos que esto no es viable y eso si que sería una pena gigantesca", ha concluido. EFECOM

epd/jlm