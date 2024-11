El Festival Jazzahara arranca con el mítico Fred Hersch y la “flautaora” Trinidad Jiménez

Zahara de los Atunes (Cádiz), 1 nov (EFE).- La V edición del Festival Jazzahara Petaca Chico ha arrancado esta noche en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, en un escenario bajo techo y con el mítico pianista estadounidense Fred Hersch y la “flautaora” Trinidad Jiménez.

Debido a la previsión de lluvia sobre la costa gaditana, que ha caído levemente a última hora de la tarde, el festival ha trasladado todos los conciertos y actividades al Hotel TUI BLUE Zahara Beach, muy cerca de su desde del Palacio de Las Pilas, y ahí ha comenzado una cita que acerca el mejor jazz nacional e internacional al público hasta el próximo domingo.

La apertura ha servido para escuchar en directo al pianista Fred Hersch, autor de trabajos como ‘Silent, Listening’, un músico que cuenta con más de quince nominaciones a los premios Grammy y galardones como Artista Doris Duke y Pianista de Jazz del Año.

Hersch es un referente mundial en el jazz contemporáneo, y su actuación de esta noche ha sido una oportunidad para experimentar su maestría en la improvisación, dentro de una mini gira por España que este jueves le llevó a Vitoria y mañana sábado al teatro Cervantes de Málaga.

Tras él, ha tomado el escenario la flautista y compositora almeriense Trinidad Jiménez, que se autodefine como ‘flautaora’, y que despliega sobre el escenario su innovador proyecto "Eléctrica", que fusiona jazz, flamenco y rock.

Acompañada por David Sancho (piano y teclados) y Fran Gallo (batería y electrónica), Jiménez ha cerrado la sesión ante una sala llena, con un público que ha respondido al cambio de escenario para apoyar una cita ya fijada en el calendario del jazz español en otoño.

Este sábado será el turno de la pianista y vocalista Afra Kane, quien presentará su álbum Could We Be Whole, y DJ Toner junto a Jorge Pardo, con Parrado (batería), Felipe Aguilera (bajo), Juan Galiardo (piano y órgano) y Daniel Molina (pianos y arreglos).

El domingo, 3 de noviembre, el festival cerrará su edición de este año con la actuación del sexteto "Tumbando a Monk", que rendirá homenaje al legendario pianista Thelonious Monk. EFE

fcs/jsm