Olga Carmona: "Estoy teniendo muchos minutos, pero el futbolista siempre quiere jugar"

Madrid, 28 oct (EFE).- Olga Carmona, jugadora de la selección española y del Real Madrid, declaró que esta temporada, entre club y selección, está teniendo muchos minutos, pero remarcó que el futbolista "siempre quiere jugar".

"Esta temporada estoy teniendo muchos minutos, pero el futbolista siempre quiere jugar. En la selección y en el club son conscientes de los minutos y están intentando dosificarme de la mejor manera posible para que mantenga el nivel el mayor tiempo posible", dijo la jugadora, este lunes, en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Italia de este martes a las 18.15 horas en el estadio Romeo Menti de Vicenza.

España viene de empatar a uno ante Canadá el pasado viernes con un gol en el minuto 89 de Cristina Martín-Prieto, que puso las definitivas tablas en el marcador, mientras que Italia se impuso a Malta por 5-0.

Sobre el partido frente a Canadá, Carmona expresó: "Estamos muy contentas de nuestro juego el último partido. Queremos seguir esa línea, aunque es verdad que en último tercio nos costó mucho más".

Tuvimos muchas ocasiones y lo hemos analizado todo. Hemos visto a que ritmo jugamos y es muy difícil que el rival nos pueda aguantar. Estamos muy contentas y con muchas ganas de jugar contra Italia", completó la futbolista, que dio su opinión sobre que la gala del Balón de Oro, que se celebra en la tarde del lunes, coincida con la concentración.

"Para nosotras no es la mejor opción. Hay jugadoras nominadas que tienen que viajar y no son las condiciones para que estén al mejor nivel con Italia. Nos hubiese gustado que no coindcidiese, pero es así y estamos muy contentas con las nominaciones de la selección que podrían ser más y que gane la mejor", afirmó.

En la lista se encuentran Alexia Putellas, vencedora del galardón en 2021 y 2022, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, ganadora el año pasado, y Salma Paralluelo, que podrían llevarse el galardón. EFE