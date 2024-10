Vox quiere usar su única citación en la comisión de Begoña Gómez de la Asamblea de Madrid para llamar a Pedro Sánchez

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado que su partido utilizará su única citación en la comisión para dilucidar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la mujer del presidente, Begoña Gómez, para llamar a Pedro Sánchez.

El objetivo es que se "arroje luz y transparencia" a la cátedra de su mujer, ha indicado la portavoz en los pasillos de la Cámara de Vallecas, donde ha vuelto a criticar al PP por "coartar la oportunidad" de llamar al mismo número de comparecientes. Se ha referido a la decisión de la Mesa de la comisión de aplicar la Ley D'Hont para el reparto de comparecientes. Tanto si son 12 como 18, a Vox únicamente le correspondería uno.

Al hilo, ha recordado que este miércoles pidieron a los servicios de la Cámara un informe que aclarase las consecuencias jurídicas que tendría el presidente del Gobierno en el caso de que no acudiera a comparecer tras ser citado. Desde Moncloa aseguraban este martes que no tiene obligación de acudir a los parlamentos autonómicos y recordaban que el expresidente Mariano Rajoy (PP) no acudió tras ser llamado por el Parlamento de Cataluña.

La portavoz ha recalcado que esta petición refleja que Vox ha "hecho su trabajo" y que respetan el trabajo de los servicios de la Cámara y que asumirán "lo que diga" sobre la "idoneidad de si tiene que comparecer" y las consecuencias si se niega.

Ha sacado pecho de que Vox tiene "rigor jurídico" y ha cargado contra el PP que "ni sabe presentar querellas ni deja trabajar a Vox en esta Cámara". "Vamos a llegar hasta el final. Queremos ver a Sánchez sentado en el banquillo de los acusados y convocando elecciones generales ya", ha apostillado Moñino.

Este viernes, previsiblemente, la Mesa de la Asamblea calificará las más de 150 peticiones de comparecencia registradas por los grupos. Sánchez se encuentra en las listas tanto de Vox como del PP.