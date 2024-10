Sara Buesa ve un error dividir por ideologías a víctimas del terrorismo y del franquismo

Vitoria, 24 oct (EFE).- La vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa, Sara Buesa, considera que es un error pretender "adjudicar a un determinado cuerpo social e ideológico" a las víctimas del terrorismo, por un lado, y a las del franquismo, por otro.

La Fundación creada en memoria del político socialista asesinado por ETA ha organizado unas jornadas este jueves y viernes en Vitoria con el título 'Herencias del Franquismo y del Terrorismo' en la que intervienen representantes de distintas asociaciones de víctimas, de víctimas y expertos.

En su apertura, Sara Buesa ha explicado que las víctimas del terrorismo y las del franquismo son víctimas "de la violencia política que, desde distintas formas y con victimarios de distinta naturaleza, responde a una misma lógica: la de la utilización de la violencia con el objetivo de imponer proyectos políticos autoritarios y excluyentes".

Ha reconocido que la memoria de las víctimas de estos dos colectivos "genera tensiones entre diferentes sectores de la sociedad" y "parece que las del franquismo se adjudican a un determinado cuerpo social e ideológico y a las del terrorismo a otro".

"Se tiende a identificar a las ideologías 'de izquierdas' con la lucha por el reconocimiento de las víctimas de la guerra, la dictadura franquista, los grupos de extrema derecha o los abusos policiales; y a las ideologías 'de derechas' con la reivindicación de los derechos de las víctimas del terrorismo", ha apuntado.

Para Buesa este esquema es un "error" que puede "conducir a una senda peligrosa de apropiación de unas víctimas y exclusión de otras por parte de unas u otras fuerzas políticas".

La hija de Fernando Buesa ha lamentado que en la "creciente polarización política", en ocasiones, "instrumentaliza y utiliza a las víctimas de forma partidista como arma arrojadiza, buscando incluso la confrontación entre las propias víctimas, como si pertenecieran a sectores encontrados".

"La exhibición de fotografías de personas asesinadas por ETA en el Congreso de los Diputados es una muestra del lamentable espectáculo que a muchas víctimas nos causa una tremenda desazón y hace un flaco favor a la causa de todas las víctimas", ha criticado.

En esta línea ha explicado que "algunos parece que quieren diluir las terribles consecuencias del régimen franquista" mientras que "otros se indignan con las muestras de enaltecimiento del franquismo y al mismo tiempo mantienen una legitimación y una épica en torno al terrorismo de ETA.

"No hay víctimas de unos y de otros. Todas las víctimas somos de todos. Reconocer a unas víctimas no resta a la defensa de otras. La visibilidad de unas víctimas no puede volver invisibles a otras", ha concluido. EFE