Calero: “No quería que cayera la nube negra del pesimismo sobre el equipo”

Valencia, 24 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Julián Calero, destacó la importancia del triunfo de este jueves ante el Deportivo de La Coruña (2-1) porque, en su opinión, en el caso de no haber ganado hubiera “caído la nube negra del pesimismo” en el equipo y su entorno.

“Era muy importante ganar porque no quería que sobre el equipo cayera la nube negra del pesimismo. Si no hubiéramos ganado, hubiera caído esa nube negra, que no es real porque el equipo está haciendo muchas cosas bien”, dijo el entrenador del Levante, que subrayó que en la primera parte hicieron un juego “muy completo”.

“En la segunda nos faltaba refresco y no había por dónde darle refresco al equipo. Había que andar cuidando todos los detalles para no caer en la alineación indebida por las fichas del filial”, comentó.

Calero admitió que sufrió en el tramo final, tras recibir el 2-1 del Deportivo en el minuto 88. “Iba el partido que si no pasaba nada iba a acabar cómodo, pero sabía que podía acabar con alguna situación puntual que nos hiciera sufrir y en esas circunstancias puede pasar cualquier cosa. Me hubiera parecido un palo fuerte que no hubiéramos ganado”, afirmó.

“En casa el equipo se está sintiendo cómodo y con mucha confianza y creo que en casa tenemos que ir rascando y eso nos va a ir manteniendo con los mejores. Tenemos capacidad para seguir peleando con los mejores”, añadió.

Además, el entrenador del Levante explicó que tanto el centrocampista Lozano como el defensa Marcos Navarro estaban “fritos” al acabar el choque por el esfuerzo, pero dijo que espera contar con ambos en el choque del domingo en Granada. EFE

