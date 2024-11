La Mostra de València arranca este jueves con 'Un bany propi', de la debutante Lucía Casañ

València, 23 oct (EFE).- La Mostra de València-Cinema del Mediterrani inaugura este jueves, día 24 de octubre, la competición oficial de su 39 edición con la película 'Un bany propi', debut en el largometraje de la valenciana Lucía Casañ Rodríguez con el que reivindica un espacio propio.

El filme, que ha sido presentado este miércoles con la presencia de la directora y la actriz protagonista, Nuria González, es un relato de emancipación femenina sobre un ama de casa con una inclinación inusual hacia los cuartos de baño, que reflexiona sobre el uso de los espacios como una conquista de lo propio.

La realizadora huye del realismo y el espectador no ve directamente a ningún personaje sino la imagen que de ellos tiene la protagonista, informa el festival de cine valenciano.

Inspirada en los textos de Virginia Woolf y con una clara alusión ya desde el título que da nombre a la película, su directora se apoya en el legado literario de la escritora para articular esta historia.

Recuerda que cuando leyó 'Una habitación propia' hubo un párrafo fundamental para ella: "el mismo año que se aprobó el sufragio universal, 1916, Virginia Woolf recibió una herencia, ella asegura que entre el derecho a votar y el dinero, prefería lo segundo. Esto es políticamente incorrecto, pero muy real. Ahora también tenemos los derechos, pero no la autonomía para poder ejercerlos", cuenta.

El baño es un lugar fundamental para la protagonista: "Es un espacio muy especial donde cada uno encuentra su intimidad. A mí me interesa especialmente cómo los espacios, públicos o privados, determinan los comportamientos", añade Casañ.

La realizadora reivindica "el derecho a tener un propio espacio donde poder ser, algo que con el actual problema de la vivienda es fundamental", continúa.

Casañ reconoce como referencias fundamentales a Kaurismäki, Douglas Sirk, pero también películas como 'Amélie' y 'El anacoreta', dirigida por Juan Estelrich y escrita por Rafael Azcona.

Esa mujer de mediana edad que escapa de sus tareas domésticas y responsabilidades conyugales para sumergirse en otros mundos de ficción tiene el cuerpo de Nuria González.

La actriz, también presente en la rueda de prensa, reconoce que su personaje, Antonia, "estaba muy bien escrito" y que conoce "a muchas Antonias. Sin ir más lejos, yo tengo 62 años y mi madre 90".

"Por tanto, he visto en mi casa la necesidad de dinero para realizarse. Estas mujeres han vivido la vida de prestado, a mí me educaron para lo mismo pero me escapé a través de un grupo de teatro. Mi madre habría sido médico si contara con los recursos necesarios", asegura.

Completan el reparto intérpretes conocidos del audiovisual valenciano como Carles Sanjaime, Amparo Báguena, Antonio Martínez 'Ñoño' y Manu Valls.

La película, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Shanghái y también ha pasado por el Festival de Jakarta, es una producción de Producciones Televisivas Mecomlys con distribución y ventas internacionales de Begin Again Films y la colaboración de À Punt, el Institut Valencià de Cultura e IVACE. EFE