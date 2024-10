Temas del día de EFE España del lunes 21 de octubre de 2024 (13:40 horas)

TRANSPORTE FERROVIARIO

Madrid - Mientras poco a poco se va recuperando la normalidad en el transporte ferroviario, los responsables de Renfe han asegurado que el descarrilamiento de un tren el sábado en el túnel de alta velocidad que une las estaciones de Atocha y Chamartín no fue normal y que la retirada del convoy es "muy compleja" por lo que no podrá culminarse hasta el próximo fin de semana.

CIS BARÓMETRO

Madrid - El CIS sigue dando como ganador al PSOE en unas hipotéticas elecciones con el 34 % de los votos, aunque el PP recorta distancia y se queda a solo 2,5 puntos de los socialistas en un momento de máxima tensión política por los continuos choques entre Gobierno y oposición por asuntos como la corrupción o la política territorial y la inmigración.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - Isabel Díaz Ayuso ha rechazado acudir a la reunión de este viernes con Pedro Sánchez en protesta por las "gravísimas acusaciones" lanzadas desde el Gobierno contra ella, una decisión que la dirección del PP no suscribe pero comprende, y que ha sido duramente criticada por el propio Ejecutivo, el PSOE y Sumar.

GOBIERNO COALICIÓN

Madrid - Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron hace un año el acuerdo para gobernar en coalición, un tiempo en el que han cumplido aspectos del pacto, como el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque siguen asuntos pendientes, por ejemplo en vivienda, el principal motivo de discrepancia entre el PSOE y Sumar.

EMPRESA FAMILIAR

Santander/Madrid - El Instituto de la Empresa Familiar, organización empresarial que agrupa a algunas de las mayores compañías españolas, celebra desde hoy su XXVII Congreso Nacional, en el que analizará la situación de la economía española y expondrá sus planteamientos de futuro.

ESPAÑA PIB

Madrid - La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado medio punto al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024, hasta el 3 %, debido a la corrección de la contabilidad nacional de los últimos años realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EMPLEO EXTRANJEROS

Madrid - El peso de los extranjeros en el mercado laboral ha aumentado cuatro puntos en la última década, hasta representar al 13,6 % del total de los ocupados, en un contexto de fuerte crecimiento de trabajadores provenientes de terceros países entre los que destacan Colombia y Venezuela.

EDUCACIÓN BILINGÜE

Madrid - ¿Hasta qué punto la enseñanza bilingüe arroja resultados positivos? Con esta premisa se ha elaborado el primer estudio nacional realizado en centros públicos y concertados, en el que han participado cien centros educativos y que refleja beneficios en las habilidades cognitivas de los alumnos.

ESPAÑA NASA

Madrid - España y Estados Unidos llevan décadas cooperando en materia espacial y uno de los frutos de esta colaboración es el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, en Robledo de Chavela, una instalación de antenas de la NASA para el seguimiento de vehículos y sondas espaciales que ahora cumple 60 años.

LIONEL RICHIE (ENTREVISTA)

Madrid - Salvo por sus contadas apariciones en ciclos musicales, no ha sido fácil asistir a un concierto de Lionel Richie en España, algo que cambiará el próximo verano gracias a una gira por cinco ciudades del país para escuchar al autor de grandes éxitos como 'All Night Long', 'Endless Love' o 'We Are The World'. Javier Herrero.

EXPOSICIÓN MACHADO

Sevilla - El rey Felipe ha inaugurado este lunes en Sevilla la exposición 'Los Machado. Retrato de Familia' que acaba con el tópico de que los poetas Antonio y Manuel Machado representan las dos Españas, según ha explicado a EFE el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, uno de los comisarios de la muestra.

MODA TENDENCIAS

Madrid - El chaleco nació como una prenda masculina, pero una vez dinamitados los códigos de género, está instalado en el vestir femenino y esta temporada, gracias a su versatilidad y comodidad, vive un renacer y se coloca como una de las prendas más deseadas por ambos sexos. Por Carmen Martín.

POLÍTICA

16:00h.- Madrid.- CONTRATACIÓN PÚBLICA.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, inaugura la primera jornada de Contratación Pública de CONPYMES. Sala Ernest Lluch del Congreso.

16:30h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El ministro de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la presentación del Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Ministerio de Exteriores. Plaza del Marqués de Salamanca. (Texto)

17:00h.- Sevilla.- PARTIDOS SUMAR.- Inauguración de la Sede en Sevilla de Movimiento Sumar, de la mano de Esperanza Gómez, Íñigo Errejón y Lara Hernández. (Vídeo)(Audio)

17:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid. Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho. Asiste el portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, Avenida de Ramón y Cajal, 5.

19:00h.- San Sebastián.- ISRAEL PALESTINA.- Concentraciones ante los ayuntamientos vascos bajo el lema "Genozidioa Stop ¡Alto el fuego ya!. Paz, justicia y esperanza", convocadas por la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina con el apoyo de la mayoría de los partidos y sindicatos. Delante del Ayuntamiento.

ECONOMÍA

13:50h.- Santander.- EMPRESA FAMILIAR.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- Vídeo encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el marco de las jornadas "Metafuturo" de Atresmedia. Ateneo.

17:00h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla sobre "El reto de la reducción de jornada y el papel de la IA" en el marco de las jornadas "Metafuturo" de Atresmedia. Ateneo. (Foto)

17:00h.- Madrid.- EMPLEO AUTÓNOMOS.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de ATA, Lorenzo Amor, participan en la entrega del XXII Premios autónomo del año. Auditorio Santander. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11.

SOCIEDAD

14:30h.- Madrid.- ESPAÑA NASA.- Representantes de los ministerios de Ciencia y Defensa, así como de la embajada de Estados Unidos en España, acuden al acto del 60 aniversario del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, una estación de la NASA ubicada en Robledo de Chavela. Ctra. de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chavela. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD PREMIOS.- La ministra de Educación, Pilar Alegría, interviene en el acto de entrega de los Premios del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Sede del CERMI.

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN BILINGÜE.- Presentación del estudio “Evaluación Nacional de la Enseñanza Bilingüe en España” en el que han participado cien centros educativos y cerca de cuatro mil alumnos de seis Comunidades Autónomas. Colegio de Docentes de Madrid – Fuencarral 101, 3ªPl. (Texto)

18:00h.- Madrid.- SALUD NEFROLOGÍA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la inauguración de la exposición 'La Diálisis. Esperanza de Vida', organizada por la Sociedad Española de Nefrología. Real Academia de Medicina. C/ Arrieta, 12.

19:00h.- Madrid.- ABUSOS IGLESIA.- La Iglesia de Madrid celebra un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia en el pórtico de la Catedral de la Almudena. C/ Bailén, 10. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

14:50h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Daniel J. Drucker, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, llega a Oviedo hacia las 14:50 horas. Hotel de la Reconquista. (Foto)

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, ofrece una rueda de prensa en Oviedo. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- BEST BARS.- El 'World’s 50 Best Bars 2024' organiza una mesa redonda con algunos de los 'bartenders' más interesantes de la industria, incluidos los responsables de bares y restaurantes en Madrid, Lima París y SIngapur. Isa Restaurante. Four Seasons. C/ Sevilla 3.

18:30h.- Madrid.- PREMIOS PERFUME.- La Academia del Perfume entrega los premios a los mejores perfumes, un sector en el que España es líder, en una gala el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro fusiona perfume y danza en el espectáculo 'Absoluto. Las familias olfativas en danza' Teatro Albéniz. Calle Paz. (Texto)

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibe a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. Sede de Presidencia. C/ Suárez de la Riva, 11.

18:45h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con las asociaciones firmantes del manifiesto 'Por el respeto de los derechos fundamentales de los y las profesionales de la Cultura ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa'. Ministerio de Cultura

19:00h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Thomas Dworzak, fotógrafo de Magnum Photos, agencia galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024, mantiene un encuentro con profesionales de la fotografía. Muséu del Pueblu d’Asturies.

19:00h.- Madrid.- PREMIOS HISPANIA.- Celebración de la I Edición de los Premios Influencia Hispania en un ceremonia que presentará el periodista Jesús Álvarez, en la que intervendrá el cantante Carlos Baute y entre cuyos premiados/as estarán el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, o la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada. Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana.

19:30h.- Madrid.- PAUL AUSTER.- El Círculo de Bellas Artes y la editorial Seix Barral celebran un acto de homenaje al escritor Paul Auster, fallecido en abril pasado, en el que participarán su esposa, la también escritora Siri Huvsted y su hija Sophie Auster, además de los escritores Inés Martín Rodrigo, David Trueba y Enrique Vila-Matas.

19:30h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, participa en Gijón en un encuentro con clubes de lectura de distintas localidades españolas Teatro Jovellanos. (Texto) (Foto)

