El Congreso acoge una jornada sobre paridad para poner en valor la ley aprobada en julio

Madrid, 21 oct (EFE).- El Congreso de los Diputados ha acogido este lunes la jornada 'Objetivo paridad: mujeres en puestos de poder', durante la que se ha puesto en valor la ley de paridad aprobada el pasado julio y descrita por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, como una "legislación clave" para avanzar hacia una sociedad "más justa e inclusiva".

Armengol ha recordado que la representación de las mujeres "es deficiente en todos los niveles en las tomas de decisión del mundo", razón que, en su opinión, evidencia la necesidad de leyes como ésta. "Si no hay una norma que nos asegure nuestro espacio sabemos que el camino es infinitamente más lento", ha esgrimido.

"Una ola reaccionaria está sacudiendo el mundo y los derechos de las mujeres en este sistema androcentrista siempre están en riesgo", ha subrayado la presidenta del Congreso, quien ha avisado de que lo que está en juego "son las vidas y los cuerpos de millones y millones de niñas y mujeres".

Sobre este contexto, la directora del Instituto de las mujeres, Cristina Hernández, ha defendido: "Cuando hablamos de ola reaccionaria no hablamos de invento, sino de realidades que ya están afectando a la toma de decisiones a nivel mundial". "La paridad no nos cayó del cielo y por eso tenemos que seguir peleando", ha aseverado.

También ha participado en la ponencia la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Susana Ros, quien se ha mostrado convencida de que la ley de paridad "marcará un antes y un después en la lucha por la igualdad en nuestro país".

Esta norma, ha subrayado, "es solo una herramienta", por lo que "depende de nosotros convertirla en una fuerza transformadora"

"Sabemos que la paridad no se logra solo con cambios legislativos, requiere un esfuerzo colectivo de todos los actores sociales y un cambio de mentalidad de la sociedad", ha resaltado.

Asimismo, en un vídeo retransmitido al final de la jornada, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que la ley de paridad es "trascendental" porque "va a suponer un cambio en la sociedad".

"Tenemos que ocupar los lugares que nos corresponden", ha dicho Redondo sobre la presencia de las mujeres en empresas e instituciones, algo en lo que el Gobierno está "comprometido", en sus palabras.

Por su parte, la periodista deportiva Paloma del Río ha reseñado que "a las mujeres nos cuesta un triunfo llegar, estar y mantenernos". "Somos el 51 % de la población pero parece que somos invisibles", ha lamentado.

"Somos mujeres peleonas, luchadoras, no nos rendimos, no nos derrumban", ha aseverado Del Río, quien ha agregado: "Estamos empujando un tractor cuesta arriba, y si dejamos de empujarlo no solo no avanza, sino que retrocede".

Del Río ha reconocido que "a veces es cansado y extenuante, pero hay que seguir" porque "tenemos la obligación de dejarles un mundo mejor que el nuestro a las nuevas generaciones".

Entre el resto de ponentes se encontraban directivas de empresas como Telefónica, Seat y Roche, así como responsables de organizaciones del tercer sector como Save the Children, Farmaindustria o Fademur, que han hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas para promover la igualdad entre los empleados, especialmente en los puestos de responsabilidad, donde la presencia de mujeres es escasa.

"Necesitamos medidas correctoras, porque no podemos aspirar el mérito individual si no tenemos las condiciones de igualdad desde el punto de partida", ha evidenciado sobre esto la presidenta de Save the Children, Pilar Kaltzada.

Otra de las ponentes ha sido la directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos, Jennifer Pareja, exwaterpolista y medallista olímpica, quien ha pedido "seguir trabajando" porque "no nos conformamos con las medidas que hay -ha afirmado-".

"¿Cómo rompemos esos techos de cristal en el liderazgo? ¿Cómo hacemos que una niña o una mujer realmente se sienta capaz de asumir roles de responsabilidad?", ha preguntado Pareja, quien ha reconocido que las mujeres "han ido recuperando su espacio, pero todavía quedan muchos retos y desafíos". EFE