Consejero Deporte Com. Madrid: hay que poner "el mayor freno posible" al discurso de odio

Madrid, 21 oct (EFE).- El consejero de Deporte, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, expresó que hay que poner "el mayor freno posible" a los discursos de odio en el deporte, y que es necesaria "la coordinación" de todos, aunque reconoció que "nunca" se va conseguir erradicar del todo.

"Siempre se puede hacer más y es evidente que es necesaria la coordinación para luchar contra estas actitudes. Tenemos que hacer autocrítica para seguir avanzando en este camino, aunque nunca vamos a conseguir erradicarlo del todo, pero si intentar ponerle el mayor freno posible y sobre todo que no transcienda hacia las generaciones más jóvenes que tienen que ser nuestro objetivo prioritario", dijo Mariano de Paco, este lunes, en el acto de LaLiga en el que se daban las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol, en el que estuvo presente entre otros Javier Tebas, presidente de la Liga.

"La educación es absolutamente fundamental para el tema que estamos tratando de erradicar los discursos y las acciones de odio. Hay que incidir en los valores y es necesario hacerlo desde la juventud porque los estadios de fútbol son lugares donde se juntan los adultos con los jóvenes y el ejemplo que les demos es lo que les va conformar como ciudadanos y que no caigan en ese tipo de comentarios y de acciones", añadió el consejero, que remarcó que el gobierno de la Comunidad de Madrid y todas sus consejerías tienen planes orientados a "erradicar este tipo de discursos de odio".

Sobre los incidentes en el derbi del estadio Metropolitano donde se lanzaron objetos, mayoritariamente mecheros, al área que ocupaba el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, lo que provocó la suspensión temporal del encuentro, el político fue contundente: "Me parece una actitud absolutamente reprochable. Yo estaba ahí y es lamentable que un partido que se desarrollaba de manera totalmente normal y que estaba entreteniendo al público asistente acabe en una manifestación de violencia y de odio".

"Yo no soy el que tiene que juzgar el grado de la reprimenda contra esos hechos, pero en cualquier caso tienen que ser perseguidos, castigados, y aquellos que los perpetren no tienen que estar en los campos de futbol ni en ningún deporte. No somos nosotros encargados de aplicar la ley, en cualquier caso todos coordinados y juntos contra la violencia y la no vuelta de estos elementos discordantes a los campos de futbol", completó.

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) redujo por los incidentes de ese encuentro de tres a un partido el cierre parcial de la grada del fondo sur del Metropolitano, zona en la que se produjeron los lanzamientos de objetos, y rebajó de 45.000 euros al club a 3.000. Esta sanción fue cumplida por el conjunto madrileño el pasado domingo frente al Leganés en la victoria de los colchoneros por 3-1. EFE