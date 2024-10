Lucas Torró, “seguir soñando” a través de El Sadar

Luis Echenique

Pamplona, 18 oct (EFE).- Osasuna vuela alto de la mano de un Lucas Torró que desea “mantener el nivel de El Sadar” para poder “seguir soñando” hacia otros objetivos, una vez se haya logrado la permanencia.

“Estamos muy contentos del inicio. Son 15 puntos en 9 jornadas y no es fácil. Empezar bien te marca un poco el devenir del curso y la situación es positiva y muy buena, algo que te empuja a querer sumar”, afirma el mediocentro rojillo sobre los primeros compases del año deportivo en una entrevista con EFE.

Para Torró, la clave de este éxito ha sido El Sadar: “Hemos ganado cuatro partidos y hemos empatado uno. Hacernos fuertes en casa ha sido importante, ya que años atrás nos estaba costando un poco. Éramos fiables a domicilio, pero no tanto delante de nuestra gente”.

El equipo se ha apoyado en su afición en los momentos complicados: “A cualquier jugador que le preguntes, siempre coincide en que El Sadar es complejo. La gente crea la atmósfera perfecta para que haya esa intensidad de partido”.

Cumple su sexta temporada en Osasuna, tras dos años en Fráncfort: “Después de los parones, que me voy con mi familia a Alicante, cuando volvemos, (a Pamplona) lo hacemos con ilusión. Es como si fuera mi casa y tener arraigo con una ciudad que no es la tuya es difícil. Oviedo, Madrid, Fráncfort… nunca he vivido tanto tiempo en una ciudad y estoy muy feliz aquí”.

Llegó cuando la entidad estaba en Segunda: “El club ha crecido muchísimo. Ahora tiene mucha estabilidad, está bien vista desde fuera por temas como la cantera, el estadio, los partidos son atractivos… es parte de todo el trabajo que se lleva haciendo. No es fácil mantenerse en la misma categoría con equipos con más recursos que tú”.

Desde el primer momento se dio cuenta del acierto: “Siempre que juegas en El Sadar te das cuenta de lo afortunados que somos. Esa sensación y sentirte tan arropado no se ve en muchos lugares”.

“A nivel personal, de confianza, de físico… al final he sido un jugador que va de menos a más. Luego voy cogiendo ese ritmo con los partidos y cada vez me siento más a gusto”, dice un jugador que acumula 773 minutos en 9 jornadas.

De las críticas y halagos de los aficionados, Torró señala haber “rendido muy bien en temporadas anteriores. Somos personas y a lo mejor no siempre estás al mismo nivel. Trabajo día a día para recuperarlo”.

“Tanto Iker Muñoz como yo podemos jugar en el doble pivote”, asegura sobre su competencia directa de posición, un jugador “con muy buenas condiciones y de la casa”, con el que guarda buena relación y comenta circunstancias que ocurren sobre el verde.

El técnico, Vicente Moreno, cumple 100 días desde su primer entrenamiento con Osasuna: “Era muy difícil su situación, porque Jagoba (Arrasate) ha dejado una gran huella. Se ha adaptado muy bien y ojalá podamos seguir así”.

Sobre el día a día del técnico valenciano comenta: “Lo vive nervioso. Como todos los técnicos, al final se sienten los responsables del funcionamiento. Nos transmite mucha tranquilidad”.

Respecto a los empates en Valencia y Getafe que dejaron atrás las debacles en Girona (4-0) y Vallecas (3-1) asevera que no salen fuera a empatar, salen a ganar. "Hay que tener los pies en el suelo y no ir a lo loco, porque puede costar remontar el partido. Debemos crecer a partir de ahí”, opina.

Del próximo duelo en Liga, Torró deja un mensaje: “Tengo confianza y esperanzas de que saquemos algo positivo, de que el equipo compita para seguir dando la imagen de casa. El Betis es claro favorito, tiene jugadores con mucho talento, pero se lo pondremos difícil”.

Sobre el curso 22/23, cuando lograron el subcampeonato copero y el regreso a Europa después de 16 años recuerda: “Todos soñamos y aquella temporada fue impresionante. Vivimos una experiencia increíble y ojalá podamos revivir. Estamos logrando buenos resultados, pero si por algo se caracteriza este club es por tener los pies en el suelo, con esa humildad de ir poco a poco”, indica. EFE

