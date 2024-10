Uribes afirma que Elena Congost "no perderá la beca"

Madrid, 17 oct (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó este jueves que la atleta paralímpica Elena Congost, que fue descalificada en el maratón de los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras ser bronce, "no perderá la beca".

"Perdió el bronce, pero no va a perder la beca. Lo tenemos claro. El Comité Paralímpico y el CSD de la mano recurrimos la decisión, que está por decidirse", dijo Uribes durante su intervención en la comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado.

Elena Congost, en la carrera de maratón en categoría T12 de los Juegos Paralímpicos de París 2024, entró tercera en meta, junto con su guía Mia Carol Bruguera, que cruzó la meta tras sufrir calambres en los últimos metros y pararon el crono en 3:00.48, marca personal.

La atleta era bronce, pero se le retiró la medalla por soltar a escasos metros de la meta la cuerda que la unía a su guía como acto reflejo para evitar que este se cayera, lo que provocó su descalificación, un incidente que la atleta consideró "injusto y surrealista".

"Estoy destrozada porque tenía la medalla. También súper orgullosa de todo lo que he hecho, aunque al final me descalifican porque a diez metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta", declaró en París la atleta catalana al conocer su descalificación, pues además la atleta que entró cuarta lo hizo unos tres minutos después.

Elena Congost, asimismo, expresó entonces su tristeza por el hecho de que, al ser descalifica y no obtener medalla, ello conlleva no poder obtener una beca del plan ADOP.

"Es triste porque además venía de estar sin beca y estar en la estacada y era uno de mis objetivos. No voy a volver a conseguir beca y estar en el plan ADOP y me volverán a dejar fuera de todo cuando creo que he demostrado lo que podía hacer", comentó en su momento.

Uribes, en su comparecencia de este jueves, mostró su esperanza en que "el Comité Paralímpico Internacional podía decidir que haya dos bronces y así no se perjudica a nadie, como hay en otros deportes".

"Pero no es una decisión que nos corresponde, la que nos correspondía era la de la beca y esa la hemos garantizado", afirmó.

La propia Elena Congost, ya el pasado 25 de septiembre y por medio de sus abogados, reclamó al Comité Olímpico Internacional (COI), al Comité Organizador de París 2024 y al Ministerio francés de Deportes que le devuelvan la medalla que se le retiró por una norma "anormalmente estricta y rígida" y compartir el con la cuarta clasificada. EFE