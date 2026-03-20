España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 20 marzo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería llevada a cabo este viernes 20 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 20 de marzo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 1, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

Algunos modelos destacan por ofrecer prestaciones propias de una vivienda convencional a un coste mucho más reducido, lo que ha disparado el interés por este tipo de soluciones residenciales

La casa prefabricada que bate

Cuando la productora que lanzó a Chuck Norris terminó golpeando al cine español

El actor y experto en artes marciales ha fallecido a los 86 años. Su figura queda ligada a un episodio poco conocido del declive de la productora y distribuidora C.B. Films

Cuando la productora que lanzó

El estadounidense Jimmy Gracey murió accidentalmente: las cámaras de seguridad lo grabaron cayendo al mar en Barcelona

La autopsia del joven estadounidense se está llevando a cabo este viernes en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña

El estadounidense Jimmy Gracey murió

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches desde España

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar de marzo 2026:

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Con los nuevos recortes, el litro de gasolina 95 se pagará a 1,6 euros de media, mientras que el diésel caerá hasta los 1,7 euros

La gasolina bajará 16 céntimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El estadounidense Jimmy Gracey murió

El estadounidense Jimmy Gracey murió accidentalmente: las cámaras de seguridad lo grabaron cayendo al mar en Barcelona

Andalucía supera a París o Roma y se suma a la élite europea de autopistas mientras la España vaciada se mide con zonas de Hungría o Bulgaria

Sánchez anuncia 80 medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio tras la tensión con Sumar: “Nos va a afectar, pero nosotros vamos a resistir mejor”

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz solucionan la crisis de Gobierno con dos decretos separados: uno para vivienda y otro con las medidas anticrisis

Europa revela las causas del apagón: todos fueron culpables y estas son las recomendaciones para que no vuelva a ocurrir

ECONOMÍA

La casa prefabricada que bate

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Un trabajador de Sevilla consigue el perdón frente a 40.000 euros de una deuda que no era suya: había avalado a otra persona y llegaron a retenerle toda la nómina

El Gobierno aprueba las medidas de vivienda presentadas por Sumar: prorrogar alquileres y bloquear la especulación inmobiliaria

La bajada de impuestos aprobada por el Gobierno reducirá un 13% la factura de la luz, unos 7 euros al mes de media por hogar y 84 al año

DEPORTES

Las sorpresas y los olvidados

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”