Montse Tomé: "Me sorprenden las declaraciones de Alberto Toril"

Las Rozas (Madrid), 17 oct (EFE).- Montse Tomé, seleccionadora española femenina de fútbol, mostró su sorpresa por las declaraciones de Alberto Toril, entrenador del Real Madrid, en las que este criticó que la lista del combinado nacional para los amistosos ante Canadá e Italia se haya anunciado el mismo día en el que el conjunto blanco juega en la Liga de Campeones contra el Celtic de Glasgow.

"Me sorprenden las declaraciones de Alberto porque el sábado coincidimos, hablamos de manera cordial y ningún momento me transmitió estar desconectado. Creo que tampoco es el medio para pronunciarse sobre qué cosas; a mí me gusta hacer las cosas de manera profesional y directamente. Las declaraciones me sorprenden. Mi manera de proceder es desde el respeto a los clubes, las jugadoras y al trabajo de los demás", dijo en la rueda de prensa posterior al anuncio de la nómina de futbolistas con las que contará para ambos amistosos. EFE