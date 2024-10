López-Arostegui: "Los buenos tiros lo son, entren o no"

Valencia, 11 oct (EFE).- El alero del Valencia Basket Xabi López-Arostegui, pieza clave en el triunfo el miércoles ante el Cluj-Napoca y en que el equipo lograr su récord de triples en Europa, recalcó que los buenos tiros no dependen para serlo de si entra o no el balón y dijo que el técnico Pedro Martínez les pide que no renuncien a hacerlos.

"Los buenos tiros son buenos tiros entren o no entren, así que me siento bastante identificado con la manera de jugar a la que jugamos y me siento a gusto intentando también aportar lo máximo y un día los puedo meter yo como mis compañeros, así que estoy contento de aportar en ese sentido”, explicó en declaraciones facilitadas por el club.

“Hay días que entran, hay días que no entran, yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es confiar y tirar. Pedro, si algo nos pide, es que si tenemos un tiro abierto no renunciemos a ello", añadió.

El jugador vasco realizó estas declaraciones antes de visitar este domingo al Río Breogán y recordó lo complicado que es ganar en Lugo y en general como visitante en la acb y más ante equipos que no juegan competiciones continentales.

“En los últimos años lo hemos visto, que nos ha costado ganar, cuando hemos ganado, porque hemos perdido en Lugo. Y sobre todo en la Liga Endesa, la dificultad de jugar fuera de casa, en pabellones que aprietan mucho, con plantillas y equipos que pueden preparar los partidos durante toda la semana. Así que vamos con la ambición de preparar un buen partido y de hacer un buen papel en Lugo”, señaló.

“Los últimos años en Lugo han intentado jugar siempre así. Siempre es un equipo complicado, en el sentido que, son de los más difíciles, juegan con intensidad. En casa se hacen fuertes con el Pazo que les anima mucho. Entonces tenemos que intentar sacar nuestra mejor versión desde el primer momento, salir con esa energía de algunos momentos puntuales en las segundas partes, intentando que sea durante 40 minutos, para estar lo más preparados posible y hacer un buen papel desde el inicio”, añadió

López-Arostegui dijo que aún están inmersos en el proceso de creación de su "identidad" de juego y apuntó que deben ser más constantes.

"El ritmo o el rebote ofensivo son algunos de los puntos fuertes que queremos desarrollar. Creo que estamos demostrando que creemos en esa filosofía del juego, queremos que sea nuestra identidad durante todo el año. Entonces queremos ser lo más constantes posibles durante el partido, los cuarenta minutos. Para adquirir esos hábitos y confiar en ello y que nos hagan ganar partidos, que yo creo que es lo que nos va a hacer tener más opciones”, concluyó. EFE

