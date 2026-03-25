La ausencia de Tellado en el Congreso desata especulaciones sobre negociaciones con Vox

Madrid, 25 mar (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha faltado al pleno del Congreso donde comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la guerra en Irán, y su ausencia ha desatado especulaciones ante la posibilidad de que esté cerrando con Vox un acuerdo para la investidura de María Guardiola en Extremadura.

El PP, que no ha aclarado a qué se debe la falta del número dos del partido en el pleno de este miércoles, niega que Tellado esté reunido con Vox en Extremadura, como han publicado varios medios de comunicación, y ni siquiera confirma que vaya a participar en la sesión de control que seguirá a la comparecencia de Sánchez.

Y es que en el orden del día figura una pregunta de Tellado dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que quiere saber "¿cuál ha sido la verdadera prioridad de su Ministerio durante todos estos años?" cuando está a punto de renunciar a la cartera para optar a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El escaño de Tellado ha sido ocupado por una compañera de grupo, Macarena Montesinos, y en el grupo parlamentario popular nadie ha aportado información sobre su paradero durante la mañana de hoy.

Entre tanto, desde Vox, fuentes oficiales de la formación que lidera Santiago Abascal se han limitado a confirmar que hay una reunión del partido en Mérida con el PP, pero sin concretar quién es el interlocutor, de modo que tampoco confirman la presencia de Tellado.

Se prevé que la comparecencia de Sánchez concluya a última hora de la mañana y después comenzará la sesión de control en la que el presidente y otros miembros del Gobierno responderán a preguntas de los diputados de la oposición.

Queda por saber si Tellado formulará su pregunta registrada para María Jesús Montero, mientras sigue en el aire el alcance de la reunión que según Vox se está celebrando en Mérida, y que para algunos medios acercaría el acuerdo con el PP para que Guardiola fuera investida presidenta de Extremadura gracias a la entrada del partido de Abascal en su gobierno con algún cargo relevante. EFE