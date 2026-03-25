La Casa Natal de Dalí expone el biombo que Dalí decoró en su juventud

Figueres (Girona), 25 mar (EFE).- La Casa Natal de Salvador Dalí, actualmente un espacio expositivo centrado en los primeros años del artista, acoge desde este miércoles y hasta el 13 de septiembre el biombo cedido por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que el pintor decoró hace un siglo.

La pieza fue intervenida por Dalí en 1923 aproximadamente y adquirida por el Estado de España en diciembre de 2024 para su posterior restauración a cargo de los expertos del Reina Sofía.

La obra es excepcional dentro de la primera producción del artista tanto por su formato poco habitual como por sus motivos de inspiración oriental.

Salvador Dalí acababa de cumplir diecinueve años cuando ideó la decoración del biombo en una acción de experimentación y apertura a influencias internacionales, con una iconografía que se aleja de los formatos pictóricos convencionales.

Dalí escogió motivos orientales y japoneses de la época para aquel viejo biombo que tenía su padre y que la hermana del pintor, Anna Maria, conservó a lo largo de los años hasta que lo vendió en 1964 al coleccionista Joan Abelló.

La pieza se expone por segunda vez en Cataluña en el marco de una propuesta monotemática a la que se ha puesto el título de 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí'.

La Casa Natal de Dalí se aproxima con este objeto al entorno familiar del artista en una época de juventud y búsqueda de lenguaje propio.

La técnica y los pigmentos empleados enlazan con los de los temples que Salvador Dalí pintó a principios de los años 20 del siglo pasado, que lucen colores vivos e intensos.

Durante la presentación de 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí', su comisario, Ricard Bru, ha explicado que la decoración del biombo muestra a un joven artista "que quizá no tenía el camino aún muy claro y que miraba a fuentes diversas".

Bru ha señalado que el dibujo, en el que aparecen pájaros exóticos, mariposas, libélulas y hombres y mujeres con características que remiten a Japón y China, muestran un primer acercamiento impreciso de Salvador Dalí a un orientalismo que trabajaría años más tarde "desde una intelectualidad muy diferente".

El biombo mide 168,8 por 218 centímetros y a esta puesta de largo en la casa donde nació el autor de su decoración han asistido las restauradoras del Museo Nacional Reina Sofía, Eugenia Gimeno y Keti Nikolaeva.

La concejal de Cultura de Figueres, Mariona Seguranyes, ha destacado que se trata de la primera obra en la que Dalí aplica el arte decorativo a un objeto y ha puesto en valor las gestiones entre ayuntamiento y Ministerio de Cultura para su exposición en la casa donde el pintor vivió su primera infancia.

Seguranyes ha elogiado el trabajo de cuatro meses restauración en una pieza que es "de tela y tiene papel encolado y pintado", lo que conlleva unas necesidades de conservación muy específicas.

El relato de la Casa Natal sobre los orígenes del artista se enriquece ahora con la cesión del biombo, que permite acercarse también a la realidad histórica de Figueres y del Empordà de hace un siglo.

La exhibición de la pieza contará además con actividades paralelas como una conferencia a cargo de Ricard Bru o la presentación de un catálogo en la que participarán también Mariona Seguranyes y la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer. EFE

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