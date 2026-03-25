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Cae una célula yihadista en Palma y Tánger que planeaba un atentado de gran envergadura

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Palma/Rabat, 25 mar (EFE).- La Policía española y las autoridades marroquíes han desarticulado este miércoles una célula yihadista vinculada con el terrorismo en Somalia y el Sahel y afín al grupo terrorista Dáesh con dos detenciones en Tánger y una en Palma, que tenía intención de cometer "una acción de gran envergadura".

Según han informado en sendos comunicados la Policía española y las fuerzas de seguridad marroquíes, en la operación Seula han participado la Oficina Central marroquí de Investigaciones Judiciales (BCIJ), el brazo judicial de la inteligencia interna, y la Comisaría General de Información (CGI) de España han desplegado de forma simultánea a agentes en Tánger y en la capital balear, donde vivía el líder de la red.

Los detenidos en Marruecos financiaban y daban apoyo logístico a combatientes del Dáesh en los países del Sahel y Somalia, mientras el cabecilla en España planeaba un ataque de terrorismo individual "de gran envergadura", según destaca la Policía Nacional.

Además, el arrestado, consumía y divulgaba material de contenido de la organización terrorista Dáesh en sus perfiles de redes sociales y había manifestado su voluntad a viajar para hacer la yihad en zona de conflicto.

Ha sido detenido en un domicilio situado en el edificio de viviendas del número 3 de la calle Gabriel Maura de la capital balear.

La operación en Tánger fue ejecutada por las fuerzas especiales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia interna), precisa la nota, que no revela la nacionalidad de los detenidos.

Esta acción corona, según el comunicado, la "asociación estratégica" entre España y Marruecos que ha desarticulado más de 30 células desde 2014, frustrando "grandes amenazas" y "peligrosas amenazas" para ambos países.

La Policía Nacional recuerda la alianza en la lucha antiterrorista con Marruecos que ha permitido la neutralización de graves amenazas para la Seguridad Nacional de ambos países.

Fruto de esta cooperación bilateral basada en la confianza y el intercambio de información, desde el año 2014 ambos cuerpos de seguridad han desarrollado un total de 31 operaciones conjuntas en el marco antiterrorista y detenido a 150 personas.

Del total de arrestos, 83 se han producido en España y 67 en territorio marroquí, demostrando una capacidad de actuación coordinada en ambos países.

La primera operación conjunta se ejecutó el 14 de marzo de 2014 con nombre de operación Azteca, donde miembros de la Comisaría General de Información y Dirección General de Seguridad del Territorio detuvieron a ocho personas de cinco nacionalidades: cuatro en España, tres en Marruecos y una en Luxemburgo.

Con estas detenciones se desarticuló una de las mayores redes detectadas en Europa y el Magreb de envío de yihadistas a Siria y al Sahel. EFE

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