Corredor dice que la oscilación en Badajoz fue la "primera pieza del dominó" en el apagón

Madrid, 25 mar (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha dicho este miércoles que la oscilación forzada de cinco minutos que registró el sistema eléctrico a las 12:03 horas del 28 de abril de 2025 fue la "primera pieza del dominó" que condujo al apagón peninsular, un fenómeno de origen "multifactorial".

En su segunda comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'cero eléctrico', Corredor ha insistido en que dicha oscilación partió de una planta fotovoltaica situada en Badajoz, la cual -ha indicado- no ha identificado "jamás", y ha reiterado que todo lo que ocurrió en momentos anteriores "no es relevante".

"Jamás he identificado ni la planta ni tampoco la subestación a la que evacúa su potencia", ha subrayado la presidenta de Redeia.

Lo ha hecho después de que el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, negara en sede parlamentaria del pasado 12 de febrero que la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, propiedad de la compañía y ubicada en Badajoz, fuera el origen de aquella oscilación, que provocó variaciones de tensión.

A preguntas del senador del PNV Igotz López, Corredor ha explicado que el evento de las 12:03 horas, media hora antes del incidente, "no fue la gota que colmó el vaso, sino la primera ficha de dominó".

"Esta oscilación duró cinco minutos. Según la analogía que otros intervinientes han dado, es una eternidad. Una eternidad que provocó desconexiones masivas de plantas fotovoltaicas de pequeño tamaño menores a 1 megavatio (MW), que el operador del sistema no ve ni controla", ha continuado.

Así, ha proseguido, todo lo que ocurrió en momentos anteriores entró dentro de los parámetros de funcionamiento del sistema y "ninguno de los acontecimientos" se ha considerado relevante desde el punto de vista técnico para el desencadenamiento del 'cero eléctrico'.

La presidenta de Redeia se ha remitido a los informes elaborados por el Gobierno, Red Eléctrica y el comité de expertos europeos de Entso-e, que "acreditan que hubo actores en el sector eléctrico que no cumplieron con la normativa vigente en el momento del apagón".

Este hecho derivó en un evento "multifactorial, inédito e imprevisible" aquel 28 de abril, ha respondido al senador de Vox Fernando Carbonell. De acuerdo con Corredor, el operador del sistema utilizó todas las herramientas, pero todas las compañías del sector "también tienen que cumplir con sus obligaciones".

"Se tomaron todas las medidas. Lo que pasa es que las medidas tenían una debilidad, y es que el resto de actores que tenían que aportar seguridad al sistema a través del control de tensión (labor de las eléctricas) estaban absorbiendo menos reactiva de la que les impone la normativa", ha repetido en varias ocasiones.

En todo momento, la presidenta de Redeia, matriz del transportista y operador del sistema eléctrico español, ha defendido el papel de Red Eléctrica antes, durante y después del incidente, así como la programación que hizo para aquel 28 de abril. EFE