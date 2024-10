El Juli recoge orgulloso e indignado el último Premio Nacional de Tauromaquia

Madrid, 10 oct (EFE).- Orgulloso, pero "entristecido e indignado" se ha mostrado este jueves el torero Julián López el Juli, que ha recibido de manos de los reyes el Premio Nacional de Tauromaquia 2023, un galardón que ha sido suprimido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se encontraba junto a los monarcas en el acto.

Los reyes han entregado en el Museo Reina Sofía los Premios Nacionales de Cultura concedidos en 2022 y 2023 a un total de 65 galardonados, entre los que figuraban el otorgado a la Casa de Misericordia de Pamplona y al Juli, reconocido el pasado año por su retirada de los ruedos.

Se trata de los dos últimos premios nacionales de Tauromaquia, ya que en 2024 no se convocará después de que el Ministerio de Cultura lo suspendiera el pasado mes de septiembre atendiendo "a la necesidad de adaptar los Premios Nacionales a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales".

En declaraciones a los medios de comunicación al final del acto, el Juli ha destacado su orgullo por recibir este premio "muy importante para el sector, para el mundo de la tauromaquia" pero también "entristecido y bastante indignado" porque el ministro de Cultura, ha dicho, "haya decidido de manera unilateral prescindir de la tauromaquia, excluirla de una manera totalmente injusta".

El Juli, que no duda de que "cuando se restablezca el orden y la justicia volverá" el Premio Nacional de Tauromaquia, ha considerado que suprimirlo es "censurar parte de nuestra historia".

La obligación de Urtasun como ministro "está en fomentar y en dar a valer nuestras culturas, nuestras tradiciones y la cultura no la decide él, la decide el pueblo, que no es de izquierda, no es de derechas, es de la gente que le gusta la tauromaquia", ha insistido.

El torero, que ha dado la mano a Urtasun tras recibir el galardón de mano de los reyes en el escenario del auditorio del Museo Reina Sofía, ha indicado que "la educación es lo primero".

"No me gusta censurar ni excluir a nada, no, al revés, creo en la libertad, creo que cada persona debe de poder desarrollar su profesión artística y debe ser reconocida como tal", ha dicho el Juli. EFE

