Zubimendi: "Rodri es un jugador vital"

Las Rozas (Madrid), 9 oct (EFE).- Martin Zubimendi, centrocampista internacional de la Real Sociedad, no se ve aún como el jugador que elegirá el seleccionador Luis de la Fuente para cubrir el hueco que deja Rodri Hernández por su grave lesión de rodilla y aseguró que su compañero "es un jugador vital".

"No quiero anticipar nada. Es el míster el que decide y estamos dos para esa posición. Es una pena que sea por una lesión porque Rodri es un jugador vital para esta selección. Se abre una ventana que habrá que cumplir con ella", dijo en rueda de prensa.

"De la responsabilidad intento evadirme. Somos varios que podemos cumplir la función que deja Rodri y de momento no se ve claro quien va a ser el sustituto. No voy a hablar antes de que ocurra", dijo siendo precavido.

Para Zubimendi hay buena salud en España en la demarcación de mediocentro porque dijo que "es un país que saca muchos" y valoró que junto a él hay más compañeros que "tienen mucho nivel" para intentar que la selección no añore esta temporada la ausencia de Rodri. "A ver si cumplimos con las expectativas".

El seleccionador Luis de la Fuente reconoció al dar la lista para los duelos de la Liga de Naciones ante Dinamarca y Serbia que Rodri es el mejor del mundo en su posición y Zubimendi el segundo.

"Agradezco sus palabras, pero sobre todo la confianza que me da y que me demuestra. Ser el segundo o el tercero es otra cosa, pero sobre todo la confianza que me ha dado desde que vine a la sub-21. Luego me ha dado la oportunidad de debutar con la absoluta, minutos y le estoy agradecido", dijo.

La nómina de jugadores de la Real Sociedad crece con la llamada a Sergio Gómez, que ocupa el hueco que deja por lesión Nico Williams. Zubimendi resaltó las cualidades de su compañero que firma un gran inicio de temporada, adaptándose rápido a su nuevo club.

"Me alegro mucho de que haya venido, se lo merece. Ha demostrado muchas cosas en el poco tiempo que lleva en la Real Sociedad que es un jugador muy completo, versátil y técnicamente de alto nivel. Es descarado y ya en el primer entrenamiento aquí ha demostrado todo lo que puede dar", valoró.

El seleccionador español confesó en las últimas horas que aún no ha firmado su nuevo contrato con la mejora salarial que debía tener tras ganar la Eurocopa de Alemania. Zubimendi pidió que la Federación solucione pronto la situación.

"Desconocía ese dato pero el míster se ha ganado cualquier contrato posible. Ya era un entrenador reconocido pero lo es aún más con la Eurocopa que hemos ganado. Los jugadores estamos encantados con él y ojalá se de pronto el siguiente paso", deseó.

Centrado ya en el duelo del sábado ante Dinamarca, en el que España se juega el liderato de su grupo de la Liga de Naciones en Murcia, el centrocampista marcó un objetivo claro.

"Esta selección no entiende otra cosa que no sea ganar. Da igual ante el rival que sea. Los dos últimos partidos fueron buenos pero un empate nos deja en la segunda plaza. Queremos tener una mejora, ser reconocibles y con personalidad más allá del resultado", marcó como objetivo.

Y no quiso enfocar aún próximos retos como retener la corona de la Liga de Naciones o pensar en el Mundial 2026. "Vamos partido a partido pero con el historial que llevamos los últimos años mentiría si no dijese que queremos hacer grandes cosas. De momento pensamos en las clasificación para llegar bien a los campeonatos y tener una mejora todos los jugadores hasta ese momento". EFE