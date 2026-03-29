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El Almería se da un festín ante la Real B para volver al ascenso directo (5-1)

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Almería, 29 mar (EFE).- La UD Almería, con un partido coral, aprovechó los tropiezos de los que le acompañan en puestos de ascenso directo y playoff para ‘asestar’ un golpe en esa zona y retornar a la segunda posición, en un duelo donde la pegada rojiblanca aprovechó el blando comportamiento del cuadro txuri-urdin, con demasiadas concesiones en defensa.

La Real Sociedad B salió con presión alta desde el inicio, buscando incomodar la salida del Almería, pero los locales encontraron espacios a la contra con rapidez. Puigmal avisó en la primera acción clara, aunque Fraga evitó el gol. Sin embargo, en apenas tres minutos llegó el 1-0 tras un grave error del propio Fraga, que regaló el balón a Miguel de la Fuente para que marcara a placer.

El filial donostiarra mantuvo su idea pese al golpe, generando ocasiones como un disparo de Carrera que detuvo Andrés Fernández. Mientras, el Almería crecía con velocidad y precisión, rozando el gol en varias acciones, especialmente con Lopy y Arribas. Esa insistencia tuvo premio en el m. 18, cuando Arribas aprovechó un rechace para firmar el 2-0 tras una jugada rápida.

A pesar de la desventaja, el Sanse no bajó los brazos y siguió buscando recortar distancias, aunque sin acierto. Aguirre y Astiazarán lo intentaron sin éxito, mientras el Almería controlaba el ritmo con balón y verticalidad. El partido se mantenía abierto, pero la falta de eficacia visitante contrastaba con la pegada local, que aún pudo ampliar la ventaja antes del descanso.

El inicio de la segunda parte estuvo marcado por un intercambio de ocasiones en el que el Almería volvió a mostrarse peligroso, aunque sin acierto inmediato. Sergio Arribas rozó el gol en dos acciones consecutivas en el minuto 53, primero con un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero y después con un disparo raso que detuvo Aitor Fraga, manteniendo momentáneamente con vida a la Real Sociedad B.

El tercer tanto acabó llegando tras otro error en la salida de balón del conjunto donostiarra, una constante durante el partido. Arnau Puigmal recuperó en banda derecha y asistió al máximo goleador, cuyo disparo, tras tocar en un defensor, se convirtió en el 3-0. Aunque la Real recortó distancias en un córner rematado por Gorka Carrera, la reacción local fue inmediata con un penalti provocado por Melamed y transformado por Embarba.

El Almería no bajó el ritmo y terminó de sentenciar el encuentro con el quinto gol, obra de Álex Muñoz tras un rechace al palo. El filial txuri-urdin no logró inquietar pese a mejorar en defensa, lastrado por la desventaja. Los rojiblancos controlaron el tramo final con solvencia, sumando su cuarta victoria consecutiva en casa y consolidando la segunda posición en la tabla.

Ficha técnica:

5 UD Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 46), Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy (Dzodic, m. 67); Puigmal (Morcillo, m. 67), Arribas (Melamed, m. 67), Embarba, y Miguel (Soko, m. 75).

1 Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda (Agote, m. 79); Astiazarán Díaz, m. 60), Carbonell (Eceizabarrena, m. 79), Aguirre, Mikel Rodríguez (Mariezkurrena, m. 60), Carrera y Marchal (Gorosabel, m. 60).

Goles: 1-0, m. 3: Miguel. 2-0, m. 18: Arribas. 3-0, m. 55: Arribas. 3-1, m. 65: Gorka Carrera. 4-1, m. 70: Embarba. 5-1, m.75: Álex Muñoz,.

Árbitro: Lax Franco, murciano. Amonestó a Lopy (m. 50) y Embarba (m. 71), de la UD Almería, y a Carbonell (m. 30), Carrera (m. 62), Fraga (m. 69), Aguirre (m. 80) y Dadie (m. 94), de la Real Sociedad B.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trigésimo primera del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, ante 11.420 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jaime Ruiz Hernández, abonado de la UDA, exdirectivo de la AD Almería y fundador de las peñas El Tranco y Juan Rojas. EFE

jmt/jl

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