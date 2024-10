Tenerife carga contra la "celeridad" de Torres para personarse en el expediente de Franco y no para la crisis migratoria

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha cargado este miércoles contra la "celeridad" del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para personarse en el expediente de incoación de Bien de Interés Cultural (BIC) del 'monumento a Franco' y no para tratar de resolver la crisis migratoria en Canarias. "Comparto que está en su papel el ministro de Memoria Democrática el poder ser parte de esta ecuación, ahora bien, llama la atención, al menos a mí me la llama", ha comentado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. En esa línea ha dicho que en el caso de la inmigración no ha tomado las "formalidades" que "sí parece que se quiere tomar ahora" pues, por ejemplo, quiso abrir una negociación con el PP "con un whatsapp" por lo que no sabe si la inmigración es una "prioridad real". Afonso ha comentado que el Gobierno central "ya ha trasladado que no quiere hacer uso de la ayuda comunitaria que está a disposición desde hace mucho tiempo" y sin embargo "sigue instalado en la búsqueda de divisiones". Asimismo ha dicho que "no estaría de más" que tenga "memoria" y no de amparo a través de su grupo parlamentario a un proyecto de ley que "con ocasión de adaptar teóricamente una disposición comunitaria para el intercambio de información sobre antecedentes penales, vaya a dar lugar a la ignominia de poder poner en la calle anticipadamente a varios terroristas". "Aquí también hay que tener memoria, porque también es memoria democrática y, además, es muy reciente. Que no se olvide, por favor", ha señalado.

Compartir nota: Guardar