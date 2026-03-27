El Bernabéu acogerá una pista de tenis de tierra batida para el Mutua Madrid Open

Madrid, 27 mar (EFE).- El estadio Santiago Bernabéu contará con una pista de tenis de tierra batida, que estará disponible del 23 al 30 de abril, y donde los tenistas del ATP y WTA podrán preparar sus entrenamientos en las mismas condiciones que en la Caja Mágica.

El torneo se seguirá disputando en la Caja Mágica como es habitual, solo que esta vez los tenistas contarán con el recinto madridista para poder preparar sus encuentros.

“La propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón", declaró en un comunicado Gerard Tsobanian, CEO del torneo, que se mostró feliz tras ultimar el acuerdo con el Real Madrid para que este le ceda el cesped de su estadio, al que mencionó como el lugar donde "exactamente están los mejores".

El césped del estadio se podría retirar tras el próximo partido liguero del Real Madrid frente al Deportivo Alavés, que se jugará entre semana el 21 o el 22 de abril, lo que permitirá adaptar el espacio para los entrenamientos de tenis.

El torneo madrileño contará con algunos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos los vigentes campeones, el noruego Casper Ruud en la categoría masculina, y la bielorrusa Aryna Sabalenka en femenina.

La utilización del Bernabéu como sede de entrenamientos coincide con un tramo del calendario en el que el Real Madrid disputará varios partidos como visitante en LaLiga, lo que facilitará la disponibilidad del estadio durante el desarrollo del torneo. EFE