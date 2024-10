Pradales llama a "cambiar la realidad" en la Justicia para que se celebren juicios en euskera

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado la apertura del año judicial en Euskadi para reclamar, ante jueces, fiscales, abogados y representantes del Consejo General del Poder Judicial, que se cambie "la realidad" del euskera en la Administración de Justicia para que se celebren juicios en lengua vasca. Imanol Pradales, que ha participado en el acto inaugural del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco en Bilbao, ha querido concluir su intervención con "un mensaje claro". "Todo ciudadano tiene derecho a ser atendido en euskera por la administración, y es tarea de la administración garantizar realmente ese derecho. Todos tenemos trabajo. Todos", ha precisado. Según ha recordado, en su último informe de evaluación sobre la Carta Europea de las Lenguas, expertos del Consejo de Europa expresaron su preocupación "una vez más", y apreciaron "cuestiones sin resolver en la Justicia y en algunos servicios públicos de la Administración". JUICIO EN CASTELLANO Y EUSKERA "La pregunta es: ¿Alguien imagina que no haya posibilidad de realizar un juicio en castellano? ¿Que un juez, abogado o fiscal no sepa castellano? La respuesta es no, por supuesto. Por lo tanto, ¿Por qué debemos aceptar lo contrario en cuanto al euskera?", se ha preguntado. Por ello, Imanol Pradales ha llamado a "cambiar esta realidad". "No solo porque se lo debemos a los ciudadanos, sino también porque la ley nos obliga a ello. Estoy convencido de que lograremos los objetivos compartidos a través de la colaboración", ha finalizado.

