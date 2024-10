Illa garantiza que habrá la financiación acordada con ERC dentro del calendario previsto

Barcelona, 8 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado este martes que será posible conseguir la financiación para Cataluña pactada con ERC dentro del calendario previsto en el acuerdo de investidura.

En su intervención inicial en el debate de política general que acoge esta semana el Parlament, Illa ha reiterado su compromiso en implementar el acuerdo de financiación alcanzado por PSC y ERC.

"Esto pasará, habrá una nueva financiación para Cataluña en los términos acordados con ERC y en el calendario acordado con ERC", ha asegurado el president, que ha señalado que ya se está trabajando "con discreción" para hacer efectivo este acuerdo.

Illa es consciente de que cumplir este objetivo "costará", pero "será más fácil" si cuenta con un "apoyo amplio" del Parlament.

Se ha mostrado abierto a escuchar propuestas de otros grupos que podrían sumarse al acuerdo, aunque ha advertido de que "deben ser propuestas viables y factibles, que toquen con los pies en el suelo, que no busquen entorpecer ni meter el dedo en la llaga para hacerlo descarrilar".

Sin llegar a mencionar explícitamente a las críticas del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al acuerdo de financiación con ERC, Illa ha destacado: "No he oído a ningún responsable de ninguna comunidad autónoma defender que no hay que reformar la financiación. Es un primer punto de acuerdo".

"Aquí hemos de llevar el debate, a los argumentos, al contraste de opiniones, no al ruido", ha insistido Illa, que ha remarcado que la financiación que plantea el acuerdo PSC-ERC "no va contra nadie" y "no renuncia a un concepto de solidaridad".

En su discurso, Illa defendido "hacer pedagogía y tener rigor, especialmente en dos asuntos, el de la financiación y el de la inmigración".

"No caeremos en la provocación, no alimentaremos el ruido", ha sentenciado Illa, que ha insistido en que "ni en Europa, ni en España, ni en Cataluña, la cosa no va ni de confrontar territorios ni de confrontar lo público con lo privado".

Illa también ha señalado que, desde el Govern que preside, se han propuesto "desmontar, uno por uno, todos los discursos de odio, con políticas a favor de todo el mundo", frente a los intentos de "la derecha radical" por "sembrar odio y discordia". EFE

