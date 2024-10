Andueza dice que serán "dique de contención" para que "Euskadi no entre en ningún tipo da aventuras" como hizo Cataluña

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el PSE-EE será un "dique de contención" para que "Euskadi no entre en ningún tipo de aventuras" como hizo en su día Cataluña. En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, ante las iniciativas aprobadas por PNV y EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia y de Gipuzkoa para que el nuevo Estatuto recoja el derecho a decidir, Andueza ha recordado que tienen firmado dentro del acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE "una hoja de ruta" en la que también se aborda esta cuestión y "se dice que todo lo que se acuerde debe estar dentro de la ley". "Yo entiendo que ese tipo de decisiones, en el caso del PNV, vienen más dadas por su situación interna y por sus tensiones internas que por otra cosa", ha manifestado. Eneko Andueza ha indicado que tiene "muy claro" que el PSE-EE va a ser "dique de contención para que Euskadi no entre en ningún tipo de aventura como, por ejemplo, se ha visto en épocas recientes en Cataluña". "Yo creo que Euskadi merece estar centrada en lo que verdaderamente importa y no iniciar ningún tipo de aventuras que no nos llevan a ninguna parte", ha añadido. Por lo tanto, ha asegurado que "evidentemente" no van a apoyar una reforma que incluya el derecho de autodeterminación porque está "fuera del marco legal vigente y está fuera de la Constitución". "EUSKADI DENTRO DE ESPAÑA" "Nosotros no apoyaríamos una hoja de ruta que, desde luego, lo que persigue es el derecho a autodeterminación y la independencia de Euskadi. Yo quiero que Euskadi siga estando dentro de España y, sobre todo, dentro de Europa. Y esa decisión, desde luego, nos dejaría fuera de los dos ámbitos y creo que sería catastrófico. El PSE-EE nunca va a participar de algo así", ha añadido. Andueza ha indicado que ellos defienden una reforma estatutaria en la que, desde luego, "se blinden todos los derechos sociales conquistados en los últimos 45 años". A su juicio, es importante "elevar y blindar en el Estatuto derechos tan importantes como el derecho subjetivo a la vivienda". "Hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas en este sentido, en progreso, en desarrollo, en modernidad y son leyes que, desde luego, hacen que Euskadi sea un país mejor pero consideramos que esas leyes, que esos derechos deben de estar perfectamente blindados en el Estatuto", ha apuntado. Asimismo, cree que el Estatuto tiene que sentar, por otra parte, "las bases de una convivencia sólida en las que se respete la pluralidad", que "es una seña de identidad, junto con la diversidad" de Euskadi. Andueza ha precisado que todavía no ha recibido la llamada del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para la ronda de contactos con las distintas formaciones que anunció el líder jeltzale para abordar esta cuestión. "Es un anuncio que hizo el señor Ortuzar a primeros de septiembre, pero todavía no ha descolgado el teléfono para convocarnos a ninguna reunión", ha apuntado. TRANSFERENCIAS En relación a las transferencias pendientes, Andueza ha manifestado que los socialistas siempre han tenido "voluntad política" para completar todas las transferencias pero eso no quiere decir que, "evidentemente, dentro de las pendientes, haya algunas que tengan dificultades jurídicas, dificultades técnicas para poderse materializar y otras que, aunque se materializaran, podrían suponer un perjuicio para la ciudadanía vasca y, sobre todo, para su economía, como puede ser el traspaso de puertos que haría que los puertos de Euskadi perdieran su calificación de puertos de interés general, de puertos del Estado". "Yo creo que hay que ser cautelosos con eso, al margen de que, evidentemente, yo considero que son transferencias muy difíciles de materializar con el marco jurídico vigente", ha señalado. En relación al próximo Congreso del PSE-EE, previsto en febrero, ha afirmado que van a abordar los pasos a seguir para que el partido "siga creciendo en los próximos comicios y, sobre todo, siga teniendo un horizonte en el que siga siendo influyente como ahora y siga Euskadi centrada en lo que tiene que estar centrada, que es en solucionar los problemas de la ciudadanía" como la sanidad, la vivienda o la educación. Según ha precisado, en ese Congreso van a "trazar una hoja de ruta" que permita afrontar esos retos "con plena garantía" y, según ha insistido, "centrados en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía".

