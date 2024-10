Peña (PSOE) apela a "acatar los estatutos" pero defiende que Tudanca "todavía tiene mucho que aportar"

La portavoz del PSOE y secretaria general del partido en Burgos, Esther Peña, ha apelado a "acatar los estatutos" del partido en los procesos autonómicos tras la decisión de Ferraz de anular la convocatoria del Congreso Autonómico del PSCyL, si bien ha destacado la trayectoria del secretario general en la región, Luis Tudanca, "un hombre que se ha ganado la confianza, el respeto y el cariño de no de la militancia y toda la comunidad" al haber sido el único capaz "de ganar las elecciones en los últimos 30 años", por lo que "todavía tiene mucho que aportar". En estos términos se ha expresado este sábado la portavoz socialista en su ciudad natal, donde ha remarcado que toda la militancia en el partido se rige bajo unos estatutos y una normativa que es "igual para todos y que tenemos que acatar". Del mismo modo, ha asegurado que Tudanca ha acatado la resolución de la Comisión de Ética y Garantías, al tiempo que ha subrayado que las dos posiciones "son públicas y son notorias". Por un lado, del secretario general en la región con el comunicado que realizó este viernes y también la de la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista, por lo que ha recordado que este tipo situaciones se arreglan "hablando porque el PSOE se sienta para hablar, para debatir de proyectos y debatir de ideas". No obstante, ha confrontado esta actitud con la del PP que "lleva nueve años sin hacer congresos, motivo por el que ha recomendado a la militancia "hablar poco de los demás y hablar mucho de las cosas". Peña también ha defendido la trayectoria de su paisano, "un hombre que se ha ganado la confianza, el respeto, el cariño de no sólo la militancia de Burgos sino de toda Castilla y León". Al hilo, ha aludido a que ha sido la única persona capaz "de ganar las elecciones en Castilla y León en los últimos 30 años", por lo que "todavía tiene mucho que aportar". "Se ha ganado el derecho a decidir lo que él quiere hacer en el futuro", ha subrayado la socialista, para después recordar que ella es militante de Castilla y León y que su partido quiere "contar con la participación de toda la militancia. En relación con esta cuestión, ha señalado que la Comunidad y la militancia "tienen hambre de primarias, pero también muchas ganas de avanzar". Y hacerlo en un proyecto "autónomo y ganador, que es lo que hemos conseguido en estos últimos años".

