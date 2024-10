El PP rompe con el Gobierno sobre inmigración y el Ejecutivo lo tacha de "irresponsable"

Madrid, 5 oct (EFE).- El PP ha suspendido las conversaciones con el Gobierno por la crisis migratoria y le ha pedido que "acepte la ayuda que le ha ofrecido Europa", mientras que el Ejecutivo niega haber rechazado ningún apoyo y solo ve "excusas inverosímiles" y una "irresponsabilidad" por parte de los populares.

"El Ejecutivo de Sánchez no puede rechazar el apoyo europeo para resolver un problema que no es solo de Canarias y no es solo de España", señala el portavoz del grupo parlamentario Popular, Miguel Tellado, en la red social X después de avisar de que no se reunirá el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tellado ha señalado que es "inaceptable" el rechazo del Gobierno a la ayuda europea "por puro interés político, por su obsesión por torpedear al gobierno canario y por su intento de responsabilizar solo a las comunidades del PP".

Minutos después el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha exigido que deje de poner excusas "inverosímiles" y demuestre humanidad.

Según el PP, el Gobierno ha renunciado a pedir ayuda a la Unión Europea, tal y como ha pedido la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo aunque el ministro de Política Territorial ha dicho que "es falso" ya que el Ejecutivo "trabaja junto a la Comisión y la Unión Europea desde hace muchos años con respecto al fenómeno migratorio".

De hecho, fuentes del Ministerio del Interior han recordado que la Comisión Europea ha facilitado 117,5 millones de euros desde 2020 para afrontar necesidades en las Islas Canarias sobre migración, cifra que se suma a otras cantidades recibidas en el marco financiero plurianual 2021-2027 para la materia.

El ministro de Política Territorial ha dicho que "por supuesto", solicitará ayudas, "pero de acuerdo al reglamento, a los protocolos, a la normativa que tiene que ver con el fenómeno migratorio".

En este sentido Interior señala que hasta junio de 2026 no será de obligado cumplimiento el Pacto europeo de Migración y Asilo y, por tanto, hasta entonces el mecanismo de reubicación entre Estados miembros es voluntario.

Torres ha lamentado que el PP votara en contra, el pasado julio, de tramitar la reforma de la ley de extranjería y ha recalcado que "si tienen una condición o una petición lo que tienen que hacer es plantearla en la mesa de negociación, y no romperla en los medios de comunicación".

Por su parte, Bolaños ha apelado a la "humanidad" para "dar un trato digno a personas que no tienen nada" al tiempo que el cardenal de Madrid, José Cobo, ha querido dejar claro que los inmigrantes "no son una amenaza".

Durante una vigilia celebrada este sábado en Madrid en apoyo a las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), Cobo ha defendido alcanzar un pacto mundial para que haya una migración "segura, ordenada y regulada".

"(Los inmigrantes) no son una amenaza. No es para meterlos en una cárcel. No son un peligro. No son una intrusión. Son personas que tenéis derecho a quedaros en vuestros países sin tener que huir, pero también tenéis derecho a ser ayudados a salir de los mil infiernos que os expulsan", ha dicho.

Precisamente en una entrevista con EFE, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo, ha defendido la "buena fe" de la Iglesia Católica al apoyar la regularización de 500.000 inmigrantes, pero ha añadido que lo que no puede hacer es favorecer el "efecto llamada" que está "provocando tantas y tantas muertes" en el mar.

El portavoz nacional de Vox en materia de inmigración Samuel Vázquez ha animado hoy a los españoles a "ser valientes" ante la inmigración ilegal descontrolada, porque está en juego "la libertad y el bienestar de las nuevas generaciones".

Por su parte, el PSOE canario también ha pedido a los populares "que dejen de enfangar con bulos la política y los posibles acuerdos en materia migratoria".EFE