Mazón se suma a López Miras y también exige a Sánchez un fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas

El presidente de la Generalitat valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha secundado la petición que ha realizado su homólogo murciano, Fernando López Miras, ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para poner en marcha un fondo de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas, adelantando un posible frente común también con Andalucía y Castilla-La Mancha, que tienen recursos por debajo de la media. En la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha tenido con Sánchez, Mazón ha desvelado que le ha trasladado la necesidad de nivelar los recursos de las comunidades infrafinanciadas a través de un fondo transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica. En este contexto, Mazón ha dicho que Sánchez se ha apuntado esta reivindicación del fondo de nivelación, que también ha exigido López Miras en su reunión de este viernes por la mañana, algo que puede adelantar un frente común también con Andalucía y Castilla-La Mancha, que han insistido en este fondo transitorio en varias ocasiones. De hecho, los cuatro presidentes de estas regiones se conjuraron en una conversación en los pasillos de Fitur para poder conseguir este fondo de nivelación mientras se reforma el modelo de financiación autonómica. CONDONACIÓN DE LA DEUDA Él dice que puede ser una buena oportunidad para todos, veo lo contrario, me parece un dislate, pero es verdad que incorporo, hemos visto un acuerdo muy preocupante, quiero decir que aún podría empeorar CONDONACIÓN DE LA DEUDA En cualquier caso, el presidente valenciano cree que la reforma de la financiación autonómica, el fondo transitorio y la posible condonación de la deuda que ofrece el Gobierno debe abordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Al respecto, Mazón ha confirmado también la intención de Sánchez de afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica de manera multilateral en este foro con las comunidades, anticipando una próxima reunión, aunque aún no tiene fecha para ello. "Queremos hablar de las tres cosas a la vez y delante de todos", ha proclamado Mazón, que ha vuelto a cuantificar el fondo de nivelación en 1.700 millones de euros, defendiendo que la Comunidad Valenciana es la región más infrafinanciada de todos. CONTRA EL CUPO CATALÁN Mazón sí que ha insistido ante Sánchez en sus críticas hacia el acuerdo fiscal entre PSC y ERC para un concierto económico en Cataluña, desvelando que el presidente del Gobierno le ha trasladado que es una "buena oportunidad para todos", a lo que él ha replicado con que es "la peor oportunidad para todos". Del mismo modo, el presidente valenciano se ha referido a las críticas del Gobierno central hacia las comunidades que piden un fondo de nivelación mientras aplican rebajas fiscales y ha reivindicado el autogobierno de la Comunidad Valenciana para tener una capacidad fiscal, entre otras materias. "Dar privilegios a los que hacen con el dinero público lo que todos sabemos con según qué gastos, y no respetar el autogobierno de los que estamos cumpliendo estrictamente con la Constitución y con nuestro Estatuto, me parece una broma de mal gusto. El autogobierno fiscal de la Comunidad Valenciana que tiene consagrado en su estatuto y en la Constitución", ha sentenciado.

