Espana agencias

Mascherano dice que "es una noche muy triste" por la eliminación del Inter Miami

Guardar

Fort Lauderdale (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que la de este miércoles es "una noche muy triste" que genera "mucha desilusión" por la eliminación de su equipo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, y aseguró que tendrán que centrarse en la MLS.

"Una noche muy triste, mucha desilusión, teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición", dijo el argentino en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el Inter Miami empató 1-1 con el Nashville, pero cayó por la regla del gol visitante.

"Fue una eliminatoria que fue muy pareja", resumió Mascherano.

El técnico argentino optó por quitarle el peso de la eliminación a sus jugadores, asegurando que él fue el máximo responsable.

"No tengo nada para reprocharles a los jugadores, dieron el máximo. El responsable de esta eliminación claramente soy yo", sostuvo.

Sobre el partido, admitió que el equipo generó especialmente peligro en la primera mitad, pero lamentó que el gol de Nashville se dio "en una jugada medio desafortunada", en la que el balón acabó llegándole a Cristian Espinosa tras varios rechaces dentro del área.

"Hay que levantarse y mirar para adelante. (...) Ahora nos centramos en la MLS y tratar de ir consiguiendo partidos que nos pongan en una posición buena en la clasificación", dijo Mascherano.

La de este miércoles es la eliminación más temprana del Inter Miami en el torneo en su tercera participación consecutiva, tras las despedidas en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado. EFE

Últimas Noticias

Los discos de la semana: BTS paraliza el mundo con su álbum de retorno cuatro años después

Infobae

Detenido en Madrid un fugitivo buscado por Honduras por asesinar a dos vigilantes en 2022

Infobae

La federación de consumidores CECU reclama topar el precio de la cesta básica alimentaria

Infobae

El IBEX 35 baja el 1,39 % tras la apertura y cotiza por debajo de los 17.100 puntos

Infobae

La WNBA y el sindicato de jugadoras alcanzan un "acuerdo verbal" para el nuevo convenio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena a un

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta todo el dinero cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no supo la penalización si había retrasos en el pago

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

El papel de las empresas españolas en Ucrania: estos son los contactos y proyectos que se han ido tejiendo desde el inicio de la guerra

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Z, el artista fallero chileno que ha hecho historia en las Fallas de Valencia: “La Cremà es nuestro año nuevo, una noche mágica en la que se quema todo y se cierra un ciclo”

Dime qué edad tienes y te diré cuán importante eres para el Estado del bienestar: los nacidos entre 1965 y 1998 reciben menos de lo que aportan

Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions