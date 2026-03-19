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Venezuela declara Día Nacional del Béisbol tras conquistar el Clásico Mundial

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en el país, para conmemorar la primera victoria de una selección del país en el Clásico Mundial tras la final disputada este martes con Estados Unidos.

Durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en el que participaron ministros e integrantes del Gobierno, Rodríguez dijo que decretó este día festivo en homenaje a los flamantes campeones.

Añadió que aprobó la creación de un 'Paseo de las Estrellas' en la Plaza de la Juventud, en el oeste de Caracas, para destacar a los jugadores de la selección venezolana y que "cada nombre de ellos brille en esas estrellas".

Esta propuesta, agregó, la tomó del astro Ronald Acuña Jr., quien el martes publicó en su cuenta de Instagram una imagen del Paseo de las Estrellas de Hollywood, en Estados Unidos, acompañada del mensaje: "Un piso así en Caracas con todos nuestros nombres" y los de "todos los que fueron parte de esto".

"Por favor y gracias. Solo eso quiero", añadió el jugador de los Bravos de Atlanta.

La funcionaria presentó la copa del torneo ante una multitud de personas que se congregó a las afueras de la sede del Ejecutivo y aseguró que está haciendo gestiones con el Gobierno de Estados Unidos y varios de los equipos de Grandes Ligas -que se encuentran en medio de los entrenamientos de primavera- para que permitan a los jugadores visitar su país.

El martes, tras la victoria de Venezuela, Rodríguez decretó este miércoles como 'día de júbilo nacional' no laborable, con excepción de los trabajadores de "servicios esenciales".

Venezuela venció por 3-2 a la selección de Estados Unidos en el estadio LoanPark en Miami. EFE

(foto) (video)

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