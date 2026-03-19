1-1. El Inter Miami cae eliminado en octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf

Fort Lauderdale (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El Inter Miami cayó eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 con el Nashville en el partido de vuelta disputado en Miami, un resultado que, por la regla del gol visitante, les sacó del torneo tras el empate sin goles de la ida.

Un tanto del argentino Cristian Espinoza a un cuarto de hora para el final cambió radicalmente el guion de un partido que el Inter Miami pareció tener controlado durante los primeros sesenta minutos, e inutilizó el gol inicial de Lionel Messi, que supuso el número 900 en su carrera profesional.

Se trata de la eliminación más temprana del Inter Miami en el trofeo continental en su tercera participación consecutiva. El faraónico proyecto liderado por Messi suma un nuevo fracaso, tras las eliminaciones en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado. EFE

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