Los hoteleros creen que el sector turístico puede perder la licencia social para actuar

Santa Cruz de Tenerife, 3 oct (EFECOM).- El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha dicho este jueves que cuando se cuestiona el modelo turístico español es necesario "tomar cartas en el asunto urgentemente puesto que, de lo contrario, tanto desde el sector público como desde el sector privado corremos el riesgo de perder la licencia social para operar”.

Marichal, que ha participado en la IV Convención de Turespaña, que se celebra en el municipio tinerfeño de Arona, ha hecho público un comunicado en el que ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor colaboración público-privada para fortalecer la imagen del sector turístico y su capacidad operativa.

El también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha participado en una mesa redonda junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el presidente del Consejo de Turismo en CEOE, Juan Cierco; la consejera de Turismo y Empleo en el Gobierno de Canarias, Jessica de León; y el teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Turismo en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls.

El presidente de los hoteleros ha hecho alusión a la necesidad de contar con más apoyos y recursos para fortalecer la imagen y la confianza social en el sector turístico, “que es fuente de constantes alegrías para nuestro país”.

Marichal ha solicitado un mayor apoyo institucional, destacando que se trata de un sector “que sólo da alegrías y noticias positivas en términos generales y que, sin embargo, no tiene el respaldo que nos gustaría por parte del Gobierno”.

Ha hecho mención a los fondos Next Generation, sobre los que ha lamentado que no se estén aprovechando, y ha insistido en que el turístico es un sector "de éxito, somos líderes a nivel internacional en todas las esferas, lo hacemos muy bien y no comprendo la obcecación por parte de las administraciones públicas de no contar con este capital humano, con este capital gris. Y no hablo de turismo solamente, hablo de políticas transversales (vivienda, movilidad…)”. EFECOM