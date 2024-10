La Fiscalía pide 15 años a dos acusados de violar a una joven en una discoteca de Mataró

Barcelona, 3 oct (EFE).- La Fiscalía pide 15 años de prisión a dos jóvenes a los que acusa de violar conjuntamente a una mujer en un aseo de una discoteca de Mataró (Barcelona) en febrero de 2022, que fue liberada de la presunta agresión sexual por personal del local.

En un juicio este jueves en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público les acusa de un delito de violación conjunta entre dos o más personas, y además de la cárcel solicita para ellos la prohibición de acercarse a la víctima durante 10 años y que la indemnicen con un total de 30.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación, sobre las 04.20 horas del 13 de febrero de 2022 los dos acusados propusieron a la joven mantener conjuntamente relaciones sexuales, a lo que ella inicialmente accedió, por lo que se dirigieron a unos lavabos del establecimiento.

El ministerio público subraya que mientras los tres mantenían relaciones sexuales, la joven manifestó su voluntad de que se detuvieran, algo a lo que los acusados se opusieron.

Los acusados, prosigue el escrito, de común acuerdo, "la sujetaron fuertemente haciendo fuerza hacia abajo", pese a que ella trató de desprenderse de ambos y salir del lavabo donde se estaba cometiendo la presunta agresión.

Sobre las 04.36 horas, personal de la discoteca, según el fiscal, "apercibido de lo que estaba ocurriendo, requirió a los acusados a fin de que cesasen su conducta y abriesen la puerta", y ante la negativa de estos, la desatrancaron a la fuerza y liberaron a la víctima.

El juicio ha comenzado con la declaración de la joven, que ha subrayado que hubo un momento en el transcurso de las relaciones sexuales donde quiso parar y que de forma clara lo manifestó "dos o tres veces" a los acusados, que hicieron caso omiso y la forzaron a continuar.

"Me sentía acorralada, no podía salir y me presionaban sobre los hombros, no me podía levantar y me quedé bloqueada", ha subrayado la joven, que también ha añadido que para ella fue "una vía de escape" el escuchar que alguien aporreaba la puerta del baño donde estaban sucediendo los hechos.

Por su parte, los dos acusados, que han declarado al final y han contestado solo a la fiscalía y a su defensa, han manifestado que las relaciones fueron consentidas en todo momento, y han negado que la joven les manifestara en algún momento que quisiera parar.

Una vez el personal de la discoteca intervino en el baño, un responsable del local les comunicó que la joven iba comentando "que habían abusado de ella", momento en el que uno de ellos "se puso las manos a la cabeza" de la sorpresa, según su declaración.

La defensa de los dos jóvenes acusados de la violación pide la absolución para ambos, aunque subsidiariamente ha añadido que, en caso de ser condenados, se les aplique una atenuante por dilaciones indebidas. EFE

