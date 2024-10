Netflix estrenará un documental sobre la selección femenina de fútbol y el caso Rubiales

Madrid, 2 oct (EFE).- Con el título '#SeAcabó: Diario de las campeonas', la plataforma Netflix estrenará el 1 de noviembre una película documental sobre "el viaje emocional" que llevó a la selección femenina de fútbol a ganar por primera vez el Mundial el año pasado.

Dirigida por Joanna Pardos y producida por You First Originals, la película abordará también el debate nacional que se desencadenó a raíz del beso no consentido por parte de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso y por el que el expresidente de la federación de fútbol se sentará en el banquillo en 2025.

La película recogerá testimonios de las jugadoras Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños y Lola Gallardo.

Todas ellas analizarán las claves del movimiento social que dio la vuelta al mundo tras el triunfo de la selección española en la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2023, según avanza Netflix en un comunicado.

'#SeAcabó: Diario de las campeonas' es también un relato sobre la unidad y la amistad y una reflexión sobre el concepto de equipo y su significado por encima de los objetivos personales, agrega.

"Las jugadoras relatan lo vivido en el último año desde un lugar donde no lo habían hecho nunca antes, es la primera vez que muchas hablan de esto", ha señalado Pardos. EFE