La Seminci aúna grandes maestros y nuevas voces en su Tiempo de Historia

Valladolid, 2 oct (EFE).- La 69ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) aunará del 18 al 26 de octubre trabajos de grandes maestros y de nuevas voces en su sección de Tiempo de Historia, una selección de obras de no ficción que reúne archivo fílmico, cultura y activismo.

La selección de trabajos para la sección Tiempo de Historia, que incluye 13 largometrajes a concurso y dos propuestas fuera de competición, reafirma la evolución de Seminci iniciada en 2023, rompiendo con los enfoques tradicionales de la no ficción, ha explicado el festival en un comunicado.

En esta edición, consagrados documentalistas contemporáneos conviven con cineastas noveles para ofrecer trabajos de recuperación de archivo fílmico, propuestas que reflexionan sobre cuestiones laborales, sociales o políticas, o rescatan del olvido figuras culturales alternativas o poco recordadas en la actualidad.

Se podrán ver los últimos trabajos de los reconocidos documentalistas Wang Bing, Ruth Beckermann, Sergi Loznitsa, Andrei Ujică y Kamal Aljafari.

Y en esta 69ª edición del festival Andrei Ujică y Alexander Horwarth explorarán de forma crítica parte de la historia de Estados Unidos a través de iconos de la cultura popular en «Things We Said Today» y «Henry Fonda for President», respectivamente.

Entre los reconocidos autores programados en la sección se encuentra el bielorruso Sergei Loznitsa (Maidan), quien en The Invasion ofrece un retrato conmovedor de la resiliencia del pueblo ucraniano para continuar con su vida a pesar de la invasión rusa.

Sin abandonar los conflictos a los que se enfrenta Europa en la actualidad, la cineasta austriaca Ruth Beckermann (El caso Kurt Waldheim) presenta en Nuestra querida profesora una visión edificante de la Europa multicultural actual a través de la experiencia de una profesora de origen turco en un céntrico barrio de Viena.

Otra de las grandes figuras del cine de no ficción, el maestro chino Wang Bing (Man in Black), por su parte, presenta dos películas en esta sección. Completa así la trilogía Youth, un extenso fresco de la juventud china actual, cuya primera parte, Spring, se proyectó en Valladolid el año pasado.

Entre los cineastas emergentes en la no ficción presentes en Tiempo de Historia se encuentran Alexe Poukine y Paulo Carneiro. Seleccionada en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, Savanna and the Mountain, de Paulo Carneiro (Bostofrio), plantea otro debate actual de connotaciones económicas, políticas, ecológicas y sociales: la confrontación entre el desarrollo económico y la preservación del paisaje.

Y en Who Cares, la cineasta belga Alexe Poukine (Lo que no te mata) investiga la formación de los médicos y el impacto de la salud mental y las condiciones laborales en el sistema de salud mediante el testimonio de un centro sanitario de Lausana que enseña a los profesionales, si esto es posible, a sentir y empatía por sus pacientes.

Seminci acogerá el estreno en España de los títulos internacionales de esta sección, así como el mundial de las películas españolas ya presentadas que también compiten en Tiempo de Historia.

Entre ellas se encuentran el debut en la dirección del montador Pablo Gil Retuerto (El rayo), La marsellesa de los borrachos, una road movie musical antifranquista; Mi hermano Ali, el retrato de un joven migrante realizado por Paula Palacios (Cartas mojadas).

Y la mirada humorística y gamberra sobre la recreación de batallas y eventos históricos que propone Kikol Grau en Turismo de guerra, y la fábula sobre las películas que nunca rodó Fernando Ruiz Vergara Caja de resistencia, de Concha Barquero y Alejandro Alvarado, la semblanza del músico argentino Waldo de los Ríos, arreglista de la conocida versión del Himno de la alegría de Miguel Ríos, en la que se entremezclan lujo, esoterismo y muerte.

