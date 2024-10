Feijóo critica la subida del IVA en los alimentos básicos: "Las familias necesitan más apoyo, no más impuestos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes al Gobierno por la subida del IVA sobre los alimentos básicos y ha sostenido que "las familias necesitan más apoyo, no más impuestos". También ha calificado como "inexplicable" que haya dinero para "cuestiones superfluas" y no para "lo esencial". En un mensaje en la red social X, ha denunciado que "el Gobierno que más impuestos recauda de la historia" haya decidido "subir el IVA" que recae sobre los alimentos básicos mientras que las familias "no han recuperado" su poder adquisitivo y la pobreza sigue "creciendo". Ha puesto como ejemplo que los alimentos "cuestan un 34,7% más", llevando a muchas casas a reducir el consumo de "algunos básicos". Asimismo, ha criticado al Gobierno que pese a "recaudar 51.000 millones de euros más que en 2018", haya incumplido "el mandato" del Congreso sobre "reducir" el IVA del pescado, la carne y los conservados, y "rebajar" el IRPF a las rentas medias y bajas. Por ello, ha reclamado al Gobierno que recupere la ayuda de 200 euros a las familias vulnerables, esgrimiendo que es "inexplicable". "En la negociación de los presupuestos hay otras prioridades", ha lamentado el líder de la oposición. El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de junio suprimir el IVA del aceite, que se encontraba reducido al 5%, de manera temporal hasta el 30 de septiembre, a la vez que prorrogó la supresión de dicho impuesto para otros alimentos básicos y mantenía rebajado el de la pasta y otros aceites provenientes de semillas. La reducción del IVA se inició a principios de 2023 en un esfuerzo por reducir la inflación derivada de la guerra de Ucrania. No obstante, el real decreto prorrogado hasta ahora prevé la vuelta a los tipos originales de todos los productos rebajados en 2025.

Compartir nota: Guardar