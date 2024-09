Lobato dice que "no hay nada" más "nítidamente de izquierdas" que su proyecto para el PSOE-M ante las críticas de Ayala

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido ante las críticas del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que "no hay nada" más "nítidamente de izquierdas" que el proyecto que está desplegando él en el partido. Así ha respondido a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea al ser preguntado por las declaraciones del regidor fuenlabreño --quien fuera su rival en la carrera a la Secretaría General en 2021-- asegurando que el PSOE ha perdido espacio frente a Más Madrid al faltarle ese mensaje "claramente de izquierdas". Ayala insiste así en su análisis del partido compartido en verano en una entrevista con Europa Press que abundaba en las tensiones internas alrededor del líder de los socialistas madrileños, especialmente tras poner Ferraz el foco en el PSOE-M por la diferencia con el PP en las elecciones al Parlamento Europeo. "Yo creo que nítidamente de izquierdas es el modelo que defiende el PSOE de Madrid, por ejemplo, para los centros de menores, para cómo tratar a los menores no acompañados, que es el modelo que defendemos y que hemos planteado aquí en la Asamblea de Madrid desde hace dos, tres años", ha planteado Juan Lobato. Preguntado por si le preocupan estas críticas a las puertas del Congreso Regional --que según ha explicado él tiene que celebrarse antes de marzo--, ha asegurado que no y que se "alegra de que la "gente opine y tenga posición". Ante ese cambio de rumbo que Ayala planteaba llamando a que el sur de la región sea la brújula del PSOE, Lobato ha defendido que en los últimos dos años y medio al frente del partido ha visitado "decenas de veces" municipios como Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Alcorcón porque ahí hay "una población a la que hay que apoyar" y que los socialistas "representan". "Y eso yo creo que responde a cuáles son los valores de 145 años de historia y tenemos un mensaje para toda la Comunidad de Madrid y un proyecto político para toda la Comunidad de Madrid. Y esa es la tarea en la que estamos, por lo tanto, preocupación ninguna, al revés, muy agradecido siempre porque se den opiniones, se trasladen y siempre pidiendo que se trate de concretar lo más posible qué propuestas específicas se pueden incorporar al proyecto", ha rematado.

