Junts abrirá la dirección a nuevos afiliados al eliminar el requisito de 6 meses de militancia

La ponencia organizativa que se debatirá en el congreso que Junts celebrará a finales de octubre en Calella (Barcelona) propone eliminar el requisito de 6 meses de militancia para optar a un cargo en la dirección, con el objetivo de renovar la organización e incorporar "activos y talentos". También permitirá la doble militancia en otras formaciones con las que no rivalicen en convocatorias electorales y prevén que los miembros de la nueva dirección se voten en listas cerradas y bloqueadas y no de forma individual, según han explicado fuentes de la formación. El objetivo es "potenciar el equipo de trabajo y no las individualidades" y la unión en el partido, en el marco del congreso que se celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre. Las listas deberán estar formadas por un presidente, un máximo de 4 vicepresidencias, una secretaría general --de la que dependerán la secretaría de organización y la de finanzas-- y de un máximo de 25 vocales. Las candidaturas se podrán presentar el sábado 26 de octubre, en pleno congreso, y la militancia podrá votar de forma telemática hasta el domingo 27. ENTIDAD CIVIL Y POLÍTICA La ponencia organizativa, y las dos políticas, ya se han ultimado por parte de las comisiones redactoras y en las próximas horas se enviarán a la militancia para que las enmienden. El equipo redactor de la ponencia estratégica, bajo el nombre 'Esperanza y alternativa. Retomar el independentismo y el buen gobierno', plantea crear una entidad "paraguas" que aglutine partidos y entidades para debatir sobre el futuro del independentismo. Junts enmarca este debate en la decisión de ERC de investir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y en la necesidad de "rebajar las hostilidades" con los republicanos. En relación a la estrategia de la formación en Madrid, las mismas fuentes han explicado que serán "insobornables", y han dicho textualmente que no se sienten atados a ningún bloque y que los acuerdos se irán dando de forma progresiva. AGENCIA DE INMIGRACIÓN En el marco de la ponencia ideológica, 'El país que queremos', Junts defiende la supresión del impuesto de sucesiones, con el objetivo de reducir la "fiscalidad excesiva", y también recoge la deflactación de todos los tramos del IRPF. También plantea crear una agencia de inmigración catalana cuando se produzca el traspaso de competencias integrales que Junts pactó con el PSOE, y que se articularía como un "mecanismo de integración cívica", y en el que también destacan el papel del catalán. Sobre políticas de vivienda, defienden que la ley garantice el derecho a la vivienda, pero que también que proteja el derecho a la propiedad y la lucha contra las ocupaciones.

