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Folgueiras vuelve a ser decisivo e Iowa se planta en los cuartos de la March Madness

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Chicago (EE.UU.), 26 mar (EFE).- El español Álvaro Folgueiras, héroe de la última victoria contra Florida, volvió a ser decisivo este jueves para la universidad de Iowa, que remontó y ganó por 77-71 a Nebraska en Houston para plantarse en el 'Elite 8' de la March Madness de la NCAA.

Folgueiras, malagueño de 20 años, firmó 16 puntos saliendo del banquillo para Iowa y fue clave para la victoria en los últimos segundos, en los que anotó 8 puntos, culminados con un espectacular mate con una mano para refrendar el parcial final de 15-6 de su equipo.

Iowa regresará al escenario del 'Elite 8' de la NCAA por primera vez desde 1987 y se enfrentará a uno entre Illinois y Houston este sábado en Texas.

Fue una gran victoria para Iowa, que estuvo abajo por diez puntos en la primera mitad y que tomó su primera ventaja con 2.06 minutos por jugar en la segunda mitad.

Dos triples, anotados por Bennett Stirtz y Tate Sage, dieron ventaja de 71-65 a Iowa.

Nebraska recortó de forma casi inmediata con un triple de Frager, pero tras el tiempo muerto, su equipo cometió una grave ingenuidad. Solo tenía a cuatro jugadores en pista e Iowa lo aprovechó para una canasta y falta añadida de Folgueiras para el 74-68.

El español firmaría otras jugadas determinantes. Un enorme rebote defensivo y un mate con una mano que puso los puntos de exclamación sobre el pase de ronda de Iowa.

Folgueiras acabó con 16 puntos, seis de siete en tiros de campo, dos rebotes y dos asistencias en 29 minutos en pista.

Stirtz fue el máximo anotador de Iowa con 20 puntos y Sage aportó 19. Para Nebraska, el mejor fue Pryce Sandfort, con 25 puntos.

Fue otra noche grande para Folgueiras, que había sido el héroe de la ronda anterior, contra los vigentes campeones de Florida en Tampa, al clavar el triple decisivo a cuatro segundos del final, que selló el 73-72 y metió a Iowa en las 'Sweet 16' por primera vez desde 1999.

El pasado 19 de marzo empezó el 'March Madness', un marzo de locura en el baloncesto universitario estadounidense que concluirá el 6 de abril tras la 'Final Four' de Indianapolis (Indiana) con los ganadores masculinos y femeninos del torneo de la Asociación Atlética Colegial Nacional (NCAA, por sus siglas en inglés).

Este viernes le tocará al zaragozano Aday Mara jugar, con sus Michigan Wolverines en Chicago, el 'Sweet 16' contra Alabama. EFE

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