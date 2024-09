Diputados de Sumar reciben en el Congreso al activista sueco que recorre el mundo en bici pidiendo descolonizar Sáhara

Los diputados de Sumar Tesh Shidi y Enrique Santiago han recibido este lunes en el Congreso al activista sueco Benjamin Ladraa tras recorrer 25 países en bicicleta para concienciar del sufrimiento de pueblo saharaui y reclamar a Marruecos su descolonización. "España tiene una responsabilidad histórica como administrador oficial del territorio, fue una colonia española, todavía lo es, y debe ser descolonizado", ha reclamado ante los medios de comunicación a su llegada a la Cámara Baja, exigiendo al Gobierno que "juegue su parte" y tenga "credibilidad" en materia de justicia internacional. Ladraa y su mujer Sanna Ghotbi --que por una lesión no ha podido llegar al Congreso-- llevan más de dos años recorriendo el mundo en bicicleta para concienciar al mundo del sufrimiento que vive el pueblo saharaui después de casi 50 años bajo la ocupación marroquí. 25 PAÍSES RECORRIDOS Según ha explicado, durante su recorrido han pasado por 25 países "hablando con políticos, medios, miembros de la sociedad civil o niños en las calles" para alterarles de que los pueblos saharauis "continúan sufriendo violaciones de derechos humanos y viviendo en campos de refugiados en Argelia" y hay que "resolverlo". El activista sueco ha alertado de que ésta es la última colonia en África y también la más grande del mundo, y si no se resuelve esta situación, que tiene una solución "muy sencilla" como es "descolonizarlo" siguiendo la ley internacional, no se van a resolver otros conflictos como el de Palestina, Líbano o Ucrania, ha asegurado.

