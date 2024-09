Enric Mas: Hay que quedarse con lo positivo, hemos peleado por las medallas

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El mallorquín Enric Mas firmó en el Mundial de ruta de Zúrich el octavo puesto en una carrera en la que, aseguró, "hay que quedarse con lo positivo" porque estuvo "peleando por las medallas hasta el final".

"Normalmente hago el último del esprint y mira lo que he hecho", ironizó el de Artá sobre su falta de velocidad, que le llevó a ser el último de los seis ciclistas que esprintaron por la medalla de bronce, pero aseguró estar "contento" por su actuación.

Mas señaló que al final de la carrera iba "súper", pero reconoció que hasta que no pasaron "cinco horas iba muy mal". "Me dolían mucho las piernas, pero poco a poco me he ido encontrando mejor", añadió.

Del ataque tan lejano de Tadej Pogacar, el nuevo campeón mundial, el mallorquín reconoció que no lo esperaban y también pudieron llegar a pensar que no estaba todo lo bien que aparentaba cuando en la última vuelta les "cantaron que estaba a treinta y tantos segundos".

"Hemos dicho, a lo mejor va muerto, pero en dos kilómetros nos ha vuelto a meter 15 segundos y cada uno ha pensado que estaba bien", agregó.

El esloveno "está haciendo historia. Hay que mirar lo que lleva, Giro, Tour, Canadá, aquí y muchos que me dejo", destacó Mas. EFE